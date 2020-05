La mejor serie que no está en Netflix ni en HBO: recomendación durante el encierro, día 50

Fotograma de The Virtues.

No todo está en Netflix o en HBO. Es cierto que la oferta de las dos plataformas es apabullante, y que uno se puede perder en su catálogo y siempre encontrar una joya para disfrutar, pero hay que apostar por otras compañías de video on demand y otras ficciones que no han entrado en la órbita de las más grandes.

Es el caso de The virtues, una de las mejores series de los últimos años y que sólo se puede ver en Filmin, la empresa española que tiene el mejor catálogo de cine clásico y que ahora está apostando por series adultas y creadas en Europa. Esta es una de sus mejores propuestas, una mini serie de sólo cuatro episodios hecha en Reino Unido y creada por Shane Meadows y Jack Thorne.

Meados ya había rodado una película de culto, This is England, pero aquí se luce con una propuesta semi autobiográfica, ya que él mismo sufrió un caso de abuso siendo un niño que sólo recordó de adulto y que le había sumido en una espiral de autodestrucción total. Una serie adulta, con crítica social y con unas interpretaciones excelentes que emocionará a todos en este comienzo de la desescalada.

La recomendación del día: The Virtues Carmen Suárez