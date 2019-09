9 de 10

Una cosa extraña de la gala fueron los temas que sonaban cuando algún premiado subía al escenario a recoger el Emmy. No había concordancia entre la música y el sonido característico de la producción. ¿Por qué tiene que sonar el 'Shake it out' de Florence cuando se le entrega el reconocimiento a Mejor Guion a 'Chernobyl'?