El escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky se convertirá en una serie producida por ella

Después de OJ Simpson y Gianni Versace le ha tocado el turno a Bill Clinton. La serie American Crime Story centrará su tercera temporada en el escándalo de la relación extramatrimonial del expresidente de EEUU con su becaria, Monica Lewinsky. Ella, además, será productora de la ficción creada por Ryan Murphy, una de las estrellas de la televisión actual y responsable de obras como Pose o Glee.

Para dar vida a Lewinski se ha escogido a la actriz californiana Beanie Feldstein, que este año ha recibido muchos elogios de la crítica por su papel en la comedia Superempollonas, dirigida por Olivia Wilde. Feldstein liderará un elenco muy femenino en el que también aparecen Sarah Paulson -habitual de todas las series de Murphy- y Annaleigh Ashford.

'Impeachment', que será el título que llevará esta temporada, será la tercera propuesta de American Crime Story tras las aplaudidas 'The People v. OJ Simpson' y 'The Assassination of Gianni Versace', contará con Lewinsky como productora y se estrenará en FX a mediados de septiembre de 2020, en torno a un mes y medio antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Beanie Feldstein (izquierda) dará vida a Mónica Lewinsky en la serie.

La temporada narrará la historia de Lewinsky y su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien fue sometido a un juicio político por este enorme escándalo que casi se salda con su salida del cargo. Ryan Murphy adquirió los derechos televisivos del libro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President de Jeffrey Toobin acerca del caso Lewinsky para llevarlo a la pequeña pantalla.

Sarah Burgess se ha encargado de adaptar el libro y de firmar el guion de 'Impeachment', un proyecto para American Crime Story del que se supo por primera vez en enero de 2017. En un texto dirigido hoy a la revista Vanity Fair, Lewinsky admitió hoy sus dudas sobre si debía incorporarse o no a este proyecto. "Estaba indecisa y, verdaderamente, más que un poco asustada sobre firmar (por esta serie)", dijo Lewinsky.

"Pero después de una larga cena con Ryan, llegué a entender más claramente lo dedicado que está a dar una voz a los marginados en todo su brillante trabajo. Soy una privilegiada por trabajar con él y con el resto del talentoso personal del equipo, y soy una privilegiada por tener esta oportunidad", zanjó. Sin duda uno de los proyectos más esperados para el próximo año.