Unamuno tumba a Rambo: Alejandro Amenábar lidera la taquilla con ‘Mientras dure la guerra’

A la gente le sigue interesando la Guerra Civil. Quedan muchas historias por contar, y el público quiere saberlas, aunque cada vez que lleguen se oigan los clásicos ‘otra peli de la guerra’. La última prueba es el resultado en taquilla de Mientras dure la guerra, la última obra de Alejandro Amenábar, y que ha liderado el ránking de las más vistas durante todo el fin de semana. La película, que cuenta la historia de Unamuno desde que apoya el golpe de estado en 1936 hasta que da su mítico discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, no ha tenido rival y ha conseguido 1,2 millones de euros en sólo tres días, según los datos provisionales que ha ofrecido la consultora Comscore.

Unamuno ha tumbado al mismísimo Rambo, ya que la nueva entrega de la saga -Last Blood- del personaje de Sylvester Stallone era el otro estreno de la semana. Su victoria ha sido clara, no ha cedido ni un día, y eso que el otro estreno llegaba en 337 salas, mientras que la película de Amenábar en 283, siendo el segundo estreno más potente de la semana. Rambo, de hecho, también ha cedido frente a Brad Pitt, que ha obtenido el segundo lugar con Ad Astra, su epopeya de ciencia ficción con la que lideró la semana pasada y que ahora ha sumado 0,8 millones frente a los 0,7 de Rambo: Last Blood. El resto del top five -en un mal fin de semana por el derbi y el buen tiempo- lo completan Downton Abbey y la segunda parte de It.

Este número uno para el cine español es importante, ya que Mientras dure la guerra había llegado entre polémica, es una película dedicada a un público adulto y no contaba con el apoyo de ninguna cadena de televisión privada, herramienta fundamental para triunfar en taquilla. De hecho, es sólo la segunda película española que se coloca en primera posición y que no es una comedia -tras Dolor y Gloria-. Su promedio por sala (de alrededor de 4.000 euros) es muy positivo y ahora queda esperar a ver cómo funciona el boca a boca. Si es positivo la película podría multiplicar por cinco sus resultados y superar los 6 millones en taquilla y el millón de espectadores.

Amenábar demuestra que sigue siendo un seguro de vida para la taquilla, y tras arrasar con todas sus películas anteriores (incluso con Regresión, que a pesar de funcionar peor de lo esperado superó los 8 millones de euros) lo ha vuelto a hacer con su filme más complejo de cara a taquilla. Su comportamiento en la temporada de premios que comienza ahora será fundamental, así como su fortaleza cuando llegue la Fiesta del Cine el próximo 28 de octubre.