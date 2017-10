El sindicato de productores de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein

El sindicato de productores de Hollywood (PGA, por sus siglas en inglés) inició este lunes el proceso de expulsión de su organización de Harvey Weinstein tras los numerosos casos de abuso y acoso sexual en los que figura como acusado.

"El acoso sexual de cualquier tipo es completamente inaceptable. Este es un problema sistémico y extendido que exige acciones por parte de toda la industria", indicó la organización en un comunicado de prensa.

El sindicato celebró una reunión extraordinaria en la que su junta, compuesta por 20 mujeres y 18 hombres, votó de manera unánime expulsar de su organización a Weinstein, uno de los productores más poderosos e influyentes de la industria cinematográfica en Estados Unidos.

La decisión no será inmediata ya que, de acuerdo con las normas del sindicato, Weinstein tendrá la opción de defenderse antes de que el PGA tome la decisión final el próximo 6 de noviembre.

El sindicato también aprobó este lunes la creación de un grupo de trabajo para investigar y proponer soluciones que puedan acabar con el acoso sexual en Hollywood.

La decisión del PGA llega dos días después de que la Academia de Hollywood, que organiza los Oscar cada año, también decidiera expulsarlo de la institución.

"Hacemos esto no sólo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, sino también para enviar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa en los comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria se acabó", dijo la Academia en una nota de prensa.

Las revelaciones que se han conocido recientemente acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una gigantesca polémica en Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son sólo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones por parte de Weinstein.