Nieves Álvarez: "Ser madre es la asignatura que nunca sabes si has aprobado. Me admiran, no lo debo haber hecho mal"

Este jueves, 21 de marzo, la Galería de arte Marlborough, situada en pleno centro de Madrid, reunió en un mismo espacio a grandes rostros de la cultura y de la crónica social. Aquí, la reconocida destilería escocesa de whisky, The Macallan, organizó una exposición para descubrir las historias detrás de cada una de sus joyas líquidas.

Nieves Álvarez (49 años) fue una de las estrellas que no quiso perderse esta cita. La presentadora de televisión deslumbró en el photocall con un espectacular mini black dress, con el que consiguió hacer gala de su dominio de la moda y las últimas tendencias.

En un gran momento personal y profesional para la modelo, que está a punto de cumplir 50 años, EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella sobre sus proyectos, su familia y su pareja, Bill, con el que ya ha cumplido dos años de amor.

Nieves Álvarez en el 'photocall' de Las Joyas de The Macallan.

¿Cómo se encuentra?

Estoy muy feliz. Acabo de llegar a esta maravillosa fiesta y estoy encantada de reencontrarme con amigos y caras conocidas, que eso siempre es un buen plan.

Aunque es un evento para brindar, también tienen mucho que ver las joyas...

¿Qué le vas a decir a una mujer que ama las joyas? Soy de las que lleva joyas incluso con jeans y camiseta. Muchas de ellas las asocio a momentos importantes en mi carrera o en mi vida personal. A mí me encantan. Es un arte maravilloso donde además prima el colorido de las piedras, la simbología de cada una de ellas...

Ahora se encuentra en un momento profesional muy bueno, entre otras cosas, gracias a Nieves Beauty. ¿Qué le ha aportado esta firma que ya es un éxito?

Estamos luchando un montón porque somos una startup que acaba de cumplir un año y muy feliz de haberlo hecho. Seguimos aprendiendo cada día y estamos muy ilusionados. Es mi proyecto de vida, mi primer proyecto empresarial y no puedo estar más contenta.

Y desde el primer momento sabía qué era lo que quería hacer y fue a por ello.

Exacto. Es algo que me han dado los 33 años dedicados a este mundo y conociendo a grandísima gente dentro del sector. Me he rodeado de buenísimos laboratorios, de farmacéuticos, de gente que me ha ayudado a formular, porque yo no sé formular, pero sí siguiendo las indicaciones de lo que yo creo que necesita una mujer. Es muy bonito hacer un producto para otras mujeres, que ayude a otras a sentirse bien y saber que tus productos forman parte de su bienestar diario. Es algo que nunca había pensado, pero me llena de ilusión.

En unos días cumple 50 años, ¿cómo lo va a celebrar?

¿Ah, sí? ¡No lo sabía! Soy de celebrar el día a día y la vida, pero sí que es una fecha súper importante. Es una fecha muy cerrada y que marca un antes y un después. Es ahora cuando te planteas mucho. Claro que lo voy a celebrar con los míos, seguramente haré algún viaje con mis niños.

¿Qué le pide a la vida en este cambio de década?

Que me siga brindando con salud para poder seguir disfrutando de todas las cosas buenas que sé que todavía puedo seguir haciendo, de ver crecer a mis hijos, disfrutar de los míos... Pero, sobre todo, mucha salud. Me encanta la vida, me gusta disfrutar, me gusta luchar, soy peleona, pero siempre doy mucho valor a la salud.

¿Cómo vive la maternidad?

Estoy muy orgullosa de mis hijos. Podría ser más estricta, pero la admiración que tienen por mí... no lo debo haber hecho tan mal. Me doy por satisfecha. Mi madre siempre me dijo que ser madre es la asignatura que nunca sabes si has aprobado y eso es verdad.

Su corazón también se encuentra lleno de amor, ¿qué le aporta su relación con Bill Saad?

Sí, llevamos ya dos años y pico. Me aporta mucha felicidad, serenidad y me aporta muchísimas cosas al tener al lado una persona tan sumamente brillante y alegre.

¿Qué proyectos tiene para los próximos meses?

Me voy a Mónaco dentro de unas semanas. Mi idea es seguir lanzando nuevos productos y no parar de trabajar en televisión y en moda.