Tabby Brown muere a los 38 años: así era la modelo de 'Playboy' y exnovia de los futbolistas Sterling y Balotelli

Fue modelo de la conocida revista de Playboy y de Cosmopolitan. Aunque Tabby Brown también se hizo famosa por haber intervenido en el programa de televisión The Bachelor. La británica ha fallecido a los 38 años por causas que aún se desconocen.

Así lo ha comunicado el exrepresentante de la modelo. Desde hace unos días, las redes sociales están recogiendo muestras de cariño y respeto a la expareja de dos de los futbolistas más destacados el mundo deportivo.

En concreto, se trata de una mujer que fue pareja de Mario Balotelli (33 años) y de Raheem Sterling (28). Aunque ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente. Balotelli es uno de los nombres más asociados a la polémica que ha habido dentro del fútbol en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tabby Brown (@tabbybrown)

El delantero generó controversia al lucir la conocida camiseta "Why always me?" (¿Por qué siempre yo?) frente al Manchester United. Actualmente, es delantero en el Adana Demirspor de la Superliga de Turquía. "Me enamoré de Mario de verdad, en contra de mi sano juicio", comentó la modelo en una entrevista en The Mirror después haberse conocido en un club nocturno en 2011.

Por su parte, Raheem Sterling es un futbolista británico que también es delantero en el Chelsea FC. Su relación con Sterling fue breve durante el año 2016. Este romance no estuvo exento de polémica, ya que el británico se acababa de comprometer con su pareja, Paige Milian.

['Playboy' rompe con Mia Khalifa tras su apoyo a Palestina: "Tolerancia cero con el discurso de odio"]

Después de conocerse la noticia del fallecimiento de la joven, una de las primeras en reaccionar ha sido la cantante NayNay. "Eras un ser de luz. Tu interior se correspondía con tu exterior. Eras una belleza", ha publicado la rapera británica en una historia de Instagram.

El influencer y creador de contenido Vas J Morgan también está destrozado por la noticia. "Llevo varios días procesando esta información y todavía no puedo entenderlo. Mi corazón está roto. He estado al lado de Tabby durante la mayoría de mi vida adulta. Era una constante fuente de amor, alegría y energía positiva y siempre estaba ahí para mí", ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tabby Brown (@tabbybrown)

Brown había dedicado su formación al Marketing, aunque también hacía trabajos como modelo en las revistas citadas anteriormente, Playboy y Cosmopolitan. Además, trabajaba en programas de televisión. Además, protagonizó los anuncios de Canon, Virgin Atlantic y contó con apariciones en varios videoclips de Snoop Dogg.

Por la mansión de Playboy han pasado muchas mujeres con nombres que a día de hoy resuenan con fuerza en el panorama mediático. Tabby Brown tenía más de 300.000 seguidores en Instagram, donde a modelo solía compartir su día a día. Sin embargo, no publicaba ninguna fotografía desde febrero de 2022. Por ello, desde el lunes muchos de sus fans han llenado de mensajes su perfil en esta red social.

Sigue los temas que te interesan