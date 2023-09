La llamativa reacción de Ana Obregón cuando le preguntan por qué Alessandro Lequio no conoce aún a su nieta

Esta semana la presencia de Ana García Obregón (68 años) en los platós de televisión está siendo intensa, tanto en TVE como en Mediaset y Atresmedia. Este pasado jueves, 14 de septiembre, la actriz y presentadora ha sido entrevistada por Joaquín Sánchez (42) en su espacio de Antena 3, Joaquín El Novato. Se trataba, a priori, de la primera entrevista de García Obregón en televisión tras convertirse en abuela de Ana Sandra Lequio Obregón.

La expectación y emoción fueron máximas durante la grabación de la interviú. La también bióloga hace un somero repaso por los últimos y duros y trágicos años de su vida, desde el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, hasta las muertes de sus padres y la llegada al mundo de la pequeña Anita, como la llaman en familia.

La pregunta parecía obligada y se le formuló en un momento dado: ¿conoce Alessandro Lequio (63) ya a su nieta? Sabido es que desde que Obregón se instaló en España procedente de Miami ese encuentro se ha demorado en el tiempo. Varias han sido las ocasiones en que Ana le ha hecho ver al padre de su hijo que las puertas de su casa estaban abiertas para recibirlo.

[Ana Obregón ultima los detalles del hermético bautizo de su nieta: así será el gran homenaje a Álex Lequio]

Ana García Obregón, emocionada con Joaquín Sánchez en 'Joaquín El Novato'. Atresmedia

Pero Lequio no ha ido, de momento. Cuando Joaquín le pregunta a Ana, en la entrevista, por este extremo ella se rompe. Entre lágrimas, se confiesa: "No, pero la conocerá". El presentador insiste en el motivo de esta tardanza, y la actriz tan sólo atina a decir: "Qué buena pregunta".

Una significativa reacción que daría a entender que ella tampoco conoce los motivos del conde italiano para no visitar aún a su nieta. Continúa reflexionando Ana: "Me imagino que poco a poco… Es que no lo sé". Eso sí, Obregón no ha escondido que Alessandro, pese a todo, ha estado "ayudando siempre".

Otro de los momentos más emotivos de la noche aconteció cuando Ana habló del proceso de enfermedad de su hijo. Cuenta Ana que "cuando ya estaba -Álex- muy malito, lleno de tubos y cosas, ya no se podía mover" le dijo a sus padres algo especial.

"No lo puedo decir", sostiene Obregón mientras se cubre la cara. Y añade: "Bueno, dijo: 'Me merece la pena estar así por veros juntos'. ¿Te lo puedes creer?"

Ana Obregón durante su entrevista en Antena 3, este pasado jueves 14 de septiembre.

Sostiene la presentadora que su hijo fue quien la protegió y cuidó durante la enfermedad. "Ahí te demuestra la valentía que ha tenido él, y era feliz dentro de todo. Eso es muy bonito", ha opinado, emocionado, Joaquín Sánchez.

"Oye, yo no puedo llorar más, ¿eh? Porque yo he venido a darte una clase", ha quitado hierro Obregón acto seguido. "Nos vamos a tirar los dos a la fuente, madre mía", le ha replicado Joaquín.

El bautizo de Ana Sandra

El bautizo de la pequeña tendrá lugar en Madrid, este mes de septiembre. Será un festejo íntimo y familiar y, según pudo conocer EL ESPAÑOL, la actriz de Ana y los 7 está guardando con mucho celo y precaución todos los detalles del gran día de la hija biológica del malogrado Álex.

Este periódico ya se hizo eco hace unos meses de que a Ana García Obregón le hace especial ilusión que este bautismo tenga lugar en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, donde los Obregón han vivido grandes y trágicos momentos, como la misa funeral de Álex Lequio.

Eso sí, de momento se desconoce día y lugar oficial de esta cita familiar que se las promete feliz y, sobre todo, emotiva y un tanto dura. Lo que parece confirmado es que habrá una notable y significativa ausencia: la de Alessandro Lequio, a todos los efectos abuelo biológico de la pequeña Ana Sandra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"Lequio no es hombre de exclusivas en revistas. Por eso apuesto a que no irá al bautizo. Conociendo a Ana, algunas fotos aparecerán en su revista", deslizó una persona bien informada.

Hace unas semanas, Ana García Obregón arrojó pinceladas de la personalidad de Ana Sandra en una entrevista en ¡HOLA!: "Es clavada a Aless. Pero no sólo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma risa alegre, agradecida, se porta increíble, y es glotona, como era Aless".

En este punto de su relato, Obregón descubre uno de los aspectos que más se han comentado desde que vio la luz su maternidad por gestación subrogada: quién cuidará de la menor cuando ella fallezca.

"Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Además, va a ser su madrina de bautismo. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras. (...) Todo está pensado desde el minuto uno", manifestó.

Insistió García Obregón en su rentrée que a Ana Sandra no le faltará nada de amor, que lo recibirá a raudales. Además, no descartó darle un "hermanito o hermanita": "No le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser muy querida por toda la familia, que somos una piña. (...) Me voy a pensar que mi niña tenga un hermanito o una hermanita. Lo que pasa es que tiene 11 tíos y todos ahora se van a casar y van a tener bebés. Va a ser una niña con 20 primos de su edad".

Sigue los temas que te interesan