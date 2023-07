La gran boda de Tamara Falcó (42 años) e Íñigo Onieva (34) no deja de copar titulares. Pese a que se prohibió el uso de móviles, lo cierto es que hay un sinfín de fotos que muestran los momentos previos a la celebración y también pinceladas de lo que ocurrió en los jardines de El Rincón. Incluso la hermana de la marquesa, Ana Boyer (34), posaba para las redes en plena preparación. No fue la única, muchos de los invitados lucieron orgullosos sus looks, antes y después del enlace. La llegada de la mayoría de los asistentes se realizó en coche, por lo que las cámaras no pudieron captar bien sus atuendos. Por suerte, ellos mismos se encargaron de solucionarlo.

La fiesta nupcial se prolongó hasta el amanecer y personalidades como Nuria Roca (51) o Jon Kortajarena (38) compartían felices su camino de regreso a casa. Eso sí, no ha tracendido casi ningún detalle de la familia más allegada de la pareja, la que participa en la exclusiva que se ha vendido, dicen, por un millón de euros. Ese secreto y el de los vestidos de boda de la marquesa Griñón aún están por desvelarse. De todo lo demás, han dado buena cuenta las redes sociales.

[La ropa de uno de los sacerdotes de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva arde durante la ceremonia]

Sigue los temas que te interesan