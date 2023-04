Qué fue de Luis Cao, el reportero uruguayo de 'Aquí hay tomate' que se enfrentó a Sara Montiel

Luis Cao Vedovelli (55 años), natural de Uruguay, saboreó la fama en España cuando en el año 2003 se puso al frente del espacio Aquí hay tomate, en Telecinco, como reportero. Su gracia y desparpajo, así como su acento uruguayo, lo hicieron muy conocido en España y su rostro se coló en los hogares españoles. Pronto, todos le cogieron cariño a ese entrañable joven que provocaba a los famosos como nadie.

Se convirtió, pues, por méritos propios, en el reportero estrella de la cadena. Memorable fue aquel momento en que le preguntó a Sara Montiel si su hija, Thais Tous, estaba embarazada. "Se le ve barriguita a tu hija en estas fotos... ¿No estará embarazada?", le espetó el uruguayo a la artista, extremo que no sentó nada bien a Montiel.

Una polémica que posteriormente derivó en un cruce de insultos y ataques entre los periodistas del corazón Jorge Javier Vázquez (52) -presentador del magacín-, Carlos Ferrando y Luis Mariñas, quienes defendían a la artista. Sea como fuere, un escándalo que catapultó a una fama sideral a Luis Cao.

"La pregunta no fue para tanto", defendió Luis García Temprano a su compañero de programa en Magazine, para añadir: "Además, nos hicimos eco de un rumor que ya se había publicado. Quitando ésa, no ha vuelto a haber una bronca así en el programa. Nosotros no salimos a la calle a saco, preguntando a la gente si es gay o cosas así. Inquirimos con fundamento. Somos atrevidos, sí, y vamos más allá, porque creo que está bien romper".

No obstante, lo cierto es que Luis Cao ya contaba con una fama considerable en su país natal antes de aterrizar en Aquí hay tomate. "Antes de venir trabajé en mi país en un programa de humor como actor y, ya en España, estuve en La furgoneta, en Aquí hay tomate y en Pillados", reconoció en ABC.

Siempre ha reconocido Cao que lo suyo es el humor: "Me gusta el humor y el contacto con la gente. No me cohíbo fácilmente y me agrada hacer entrevistas a anónimos".

Recordando su enganche con Sara Montiel, Cao también ha recordado otros momentos tensos a lo largo de esos tres años que trabajó en el programa de Telecinco: "Todavía lo recuerdo con horror. Entrevisté a Pedro Ruiz (75) y le dije que era complicado hacerle una buena entrevista. Me contestó que las entrevistas buenas las hacía él. Me dejó K.O".

Tras su éxito en el Tomate, Telecinco le dio la oportunidad a Cao de presentar un nuevo espacio, también de humor, Pillados. "Va a ser un programa para no parar de reír, aunque algunas de las bromas no las soportaría ni yo. Son bromas muy divertidas pero yo no las gasto, que quede claro, sólo las presento", aseguró el uruguayo a la revista Supertele.

En aquel nuevo programa no hubo famosos de por medio, sino "gente normal de la calle". El presentador comentó que hubo "gente que se enfadó muchísimo. A un camarero, por ejemplo, lo tuvieron que agarrar porque quería matar a uno que no paraba de molestarlo. Lo importante es que al final todo el mundo se ría con la historia, aunque unos tardan más en reaccionar que otros".

Echando un ojo a su currículum, se aprecia claramente una vasta trayectoria, tanto en teatro como en cine, cortometrajes, televisión y presentador de galas. En teatro comenzó en 1988; en televisión, en 1991 como presentador del espacio PB Show, de Canal 9. Ha trabajado, además, como profesor de Cuerpo y Gesto, en el instituto del cine de Madrid.

También ha ejercido de profesor en la escuela Plot Point de Madrid. Hoy, es socio fundador de Making Comedy. "Los componentes de MC tenemos una extensa trayectoria como actores, directores y docentes, creando diferentes espectáculos de comedia y humor gestual. MC nace como plataforma para la creación y dirección de espectáculos y formatos audiovisuales. Además, impartimos workshops, talleres y masterclasses", se puede leer en la página web.

A lo largo de toda su trayectoria, Luis Cao ha tenido que matizar en más de una ocasión que su nacionalidad no es argentina, sino uruguaya. "Da rabia que lo den por hecho, pero qué vamos a hacerle si aquí en España los uruguayos no existimos", aseguró para el medio 20Minutos en 2007. Los primeros años de la década de 2000 fueron muy fructíferos para Luis; consiguió éxito y formar una familia.

Así lo manifestó él mismo: "En seis años conseguí montar mi empresa, trabajar en la tele, casarme con una malagueña y tener dos hijos". En la actualidad, tal y como rezan sus redes sociales, Luis está viviendo en su país natal, donde triunfa en la televisión, en el canal Teledoce.

