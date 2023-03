10 de 10

Los fans de Alejandra Rubio ya pueden comprobar cómo era de pequeña y si ha cambiado mucho o no. Es gracias a su madre, Terelu Campos, que la felicita por su cumpleaños mostrando una foto de su tierna infancia. "Eres el amor de mi vida. Mi motor cuando flaqueo, mi preocupación cuando sufres y no puedo evitarte el sufrimiento, lo mejor q he hecho en mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que la vida te de todo lo que sé que te mereces. Eres fuerte y libre y quiero pensar que yo he contribuido educándote en eso y ser una buena persona. Te quiero infinito", le dice la presentadora de Sálvame.