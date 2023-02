1 de 10

Es un día triste para el actor. Tal y como ha anunciado en su perfil de Instagram, ha perdido a su mascota, quien había sido su compañera durante casi 12 años. Dani la ha despedido públicamente con un álbum de fotos y una desgarradora carta que ha conmovido a propios y extraños. "No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a ser sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós", escribe al comienzo del texto.

"No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final", continúa Dani Rovira, asegurando que fue con su mascota con quien conoció "el amor incondicional". "Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Te amo, mi pequeña yunque".

El intérprete finaliza con las siguientes palabras: "Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa… Ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te amaré siempre".