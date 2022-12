6 de 8

El escritor, que sigue promocionando sus obras con firmas y reuniones con los lectores, esta vez se ha puesto el delantal para mimetizarse con el entorno y tener un contacto muy cercano con su público. "Disfrutar de una mañana firmando libros a cientos de lectoras y amigos que se han venido a la Gran Vía. Me he puesto mi mandil de librero y me he abrazado a mi adorada Luz Gabás, flamante Planeta", resume después de una jornada intensa, a la que seguirán nuevos proyectos.