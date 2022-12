1 de 4

Cayetano Rivera ha empezado una nueva vida tras su separación de Eva González, con cambios importantes. Según revela Semana, el torero ha dejado la finca de Ronda en la que vivía desde que abandonó el domicilio conyugal y ha alquilado un piso en Sevilla para así estar más cerca de su hijo. Se trata de una vivienda moderna y bien situada donde puede empezar de cero. La expareja se mantiene en silencio y aún no ha hablado de su ruptura. La que no para de hablar de su noche loca con Jorge Pérez es Alba Carrillo que dice: "Dos no se acuestan si uno no quiere". El reencuentro de Sara Carbonero e Iker Casillas tras la operación de la periodista también ocupa un lugar destacado en la portada. El portero regresaba de Qatar y esa era su primera visita. Para terminar, una entrevista con Paz Padilla en la que asegura: "No tengo enemigos, ni quiero tenerlos".