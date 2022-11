10 de 10

Elena Huelva es muchas cosas, pero, sobre todo, es una luchadora infatigable. La amiga de grandes rostros conocidos como Sara Carbonero o Manuel Carrasco lucha desde los 16 años contra un sarcoma de Ewing. Nunca se rinde y ha hecho suya la frase 'Mis ganas ganan'. Ha pasado unos días regulares, pero sigue adelante: "Estoy en un momento de mi vida muy difícil, y eso que he estado en muchos, pero esta vez se supera de difícil. Y es que aún así, no me pienso rendir. La vida me ha hecho ser fuerte, ojalá no hubiera sido así, pero también regala estos atardeceres que te llenan de luz".