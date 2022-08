3 de 10

La presentadora y el inspector de la Policía Nacional aprovecharon su luna de miel para ir de safari. Allí, la comunicadora conoció una faceta que no sabía hasta el momento de su reciente marido: "A Sergio le encantan las jirafas. No sabía yo de ese interés hasta que decidimos viajar a Kenia y empezó a hablarme de lo fascinante de la especie. Más allá de la elegancia de su caminar, me contó que pueden llegar a medir casi 6 metros, que es el animal que más tiempo aguanta sin beber agua (3 semanas!), pueden llegar a correr a 50km/h y a penas duermen; 2h como máximo al día y por supuesto lo hacen de pie. Su único depredador en edad adulta es el león y es de los animales más tranquilos y pacíficos de la sabana. Sus manchas nos hablan de su edad, cuanto más oscuras, más mayor y aunque no esté en peligro de extinción, sí se considera ya una especie vulnerable por la rápida disminución de su población", ha detallado la televisiva.