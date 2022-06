1 de 10

La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha confesado ante sus seguidores de Instagram que se ha sometido a un nuevo retoque estético. "Me he inyectado ácido hialurónico en los labios y no puedo estar más contenta", ha contado. Pero no ha quedado ahí su visita a la clínica: "Además, el doctor me ha realizado un tratamiento de infiltración de plasma en ojeras y rostro, que hará que mi piel se vea aún más luminosa y menos apagada".