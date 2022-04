4 de 10

La influencer se ha iniciado en el pilates, una práctica que suma a su ya activa rutina deportiva: "Probando otras disciplinas. Estoy en nivel -1, pero poco a poco. El año pasado comencé con pilates una vez a la semana con una amiga que adora pilates. Y es una buena forma de vernos. Lo complemento con mis entrenamientos de gym con mi entrenador que ya sabéis que lo adoro y soy su fan. No fallo ni un día y mis sensaciones con ejercicio de fuerza son distintas. Adoro el funcional y la fuerza. El pilates me lo he tomado como el momento de estirar y darme una pausa. Y me viene fenomenal después de hacer ejercicios de fuerza".