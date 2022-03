1 de 10

Tras su despido fulminante de Telecinco, la humorista dijo que a ella no le importaba ponerse a fregar, pero que trabajo no le iba a faltar. Y no ha necesitado cambiar de profesión, porque como actriz aún tiene un gran futuro, tal y como ha desvelado en su inesperado viaje al otro lado del Atlántico: "Cuando vas a México a reunirte con un importante productor por motivos de trabajo, Morris Gilbert, y descubres a un hombre humilde, sensible y maravilloso. Gracias", escribe la presentadora en su última publicación. Además, ha compartido vídeos y fotografías de su estancia en la capital mexicana, pues ha aprovechado su tiempo libre para hacer turismo y disfrutar de las pequeñas cosas que tanto le gustan a ella.