Rebecca Lima, la novia de Jordi Cruz, confirma la relación con una romántica publicación

Jordi Cruz (41 años), el chef que más suspiros ha robado en la pequeña pantalla, y la brasileña Rebecca Lima (26) ya no reprimen su amor. La joven ha publicado en su perfil de Instagram la primera imagen juntos. El pasado mes de septiembre salían a la luz varias fotografías que confirmaban su noviazgo. La arquitecta y el presentador eran captados en un exclusivo restaurante con una estrella Michelín de la Castellana.

Tras mantener una relación de más de ocho años con Cristina Jiménez, la jefa de recepción de su restaurante ABaC, Cruz ha encontrado la estabilidad en Lima, quien no ha dudado en dedicarle ahora una romántica publicación. En la imagen que ha subido la joven, ambos posan ante un elegante palacio.

Rebecca lleva un espectacular vestido rosa largo con un pronunciado y sexy escote en V y el televiso luce una elegante camisa blanca y unos chinos color camel."Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tu", ha escrito la brasileña acompañando la instantánea. La publicación ya cuenta con más de mil likes. Los seguidores de la pareja han celebrado esta nueva unión.

Rebecca, en uno de sus últimos viajes a Río de Janeiro Instagram

Rebecca Lima, 15 años menor que Cruz, es arquitecta aunque también se dedica a la moda. Es cofundadora de la marca brasileña Intiswim y posee un físico espectacular. Su firma cuenta con todo tipo de bañadores y ropa de playa sugerente que "resalta las curvas naturales de la mujer", según desprende la propia web de la empresa. En muchas ocasiones, la brasileña actúa de modelo para su firma, tal y como ella misma muestra en su Instagram. Una cuenta donde acumula más de 7000 seguidores y que ha vuelto a hacer pública.

Ni rastro queda de Cristina Jiménez, con quien mantuvo una relación sentimental desde 2012, en el perfil de Instagram de Jordi Cruz. El chef y su ex pareja se conocieron cuando ella se encargaba de la recepción de su restaurante y el del hotel. A día de hoy, Jiménez continúa trabajando en el mismo cargo en el establecimiento del televisivo.

Como pez en el agua!!! pic.twitter.com/nl8HobLfmk — Cristina Jimenez G (@cristina0701197) June 5, 2016

Pese a continuar ligados en el ámbito laboral, el cocinero ya no cuenta en sus redes con las fotografías en las que aparecía junto a su ex pareja, todo lo contrario que Jiménez que continúa manteniendo algunas de los momentos que inmortalizó junto a Jordi. Sorprendentemente, Cristina ha retuiteado estos días en su cuenta de Twitter varias noticias relacionadas con su ex pareja.

