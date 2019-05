Kiko Rivera gana el juicio contra las Mellis, que deberán pagarle más de 45.000 euros

Kiko Rivera (35 años) ha ganado el juicio contra las Mellis, quienes tendrán que pagar al joven 45.000 euros más los intereses y las costas del pleito, tal y como han desvelado a JALEOS fuentes judiciales.

En diciembre de 2017, el hijo de Isabel Pantoja (62) interpuso una demanda contra Raquel Rodríguez y Bibiana Rodríguez por calumnias y ahora, la jueza Yolanda Sánchez, prestigiosa magistrada que vela profundamente por los derechos fundamentales de los personajes famosos, ha dado la razón al Dj. No obstante, la sentencia todavía no es firme, y lo más probable es que las Mellis opten por recurrirla: "En el caso de que la sentencia nos sea desfavorable, la pensamos recurrir y llegar hasta donde haga falta", aseguraron las hermanas en una entrevista hace meses.

Kiko Rivera ha ganado el juicio contra las Mellis.

Supuestamente, las Mellis acusaron al hijo de Isabel Pantoja un delito de amenazas, así como de ser infiel a Irene Rosales (28) (que en el momento de las declaraciones estaba embarazada de seis meses de su segunda hija) en el programa Socialité.

En concreto, durante su visita al rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, Bibiana aseguró: "No tengo pruebas, pero fue así. Me dijo como esto salga de aquí te rajo, aunque eso es solo una manera de hablar. Él seguía con Irene, por supuesto. Ya sé que es su palabra contra la mía, pero lo puedo decir con contundencia, se me insinuó", afirmó.

Unas palabras que las Mellis no consideraban constitutivo de delito, y es que han comentado en varias ocasiones que estaban muy seguras de que la justicia les terminaría dando la razón.

Las Mellis durante una intervención en 'Socialité', donde realizaron las declaraciones por las que han sido condenadas.

"Estamos tranquilas, a la espera de que se dicte sentencia. No estamos preocupadas, porque creemos en la justicia", explicaron las demandadas en Semana, "hay chicas que se han sentado en programas para decir barbaridades de Kiko Rivera y no las ha demandado. Está claro que lo que quieren es hacernos daño. Negamos tajantemente que hayamos dicho que Kiko Rivera nos haya amenazado y que le fuera infiel a la mujer. Otra cosa es que se nos haya insinuado". Kiko Rivera, igual que su madre, Isabel, y su hermana Chabelita, han depositado la defensa de sus derechos en el despacho de Cynthia Ruiz, abogada especialista en el honor e intimidad.

Ganaron a Isabel Pantoja

Esta no es la primera vez que las Mellis se han enfrentado a un miembro de la familia Pantoja en los juzgados, aunque con diferente resultado. En marzo de este mismo año se conoció que las hermanas habían ganado el juicio contra Isabel Pantoja.

Isabel Pantoj perdió la demanda contra las Mellis.

La tonadillera las había demandado después de que aseguraran en Socialité que la cantante había amenazado a Dulce (51): "Isabel discutió con Dulce y llegado a un punto le dijo que fuese con cuidado porque la podía arrastrar escaleras abajo".

La artista, descontenta con estas declaraciones, les reclamaba en su momento 250.000 euros a cada una de las integrantes del dúo musical por vulneración del derecho a la intimidad y al honor. Pero finalmente el juez desestimó la demanda y condenó a la tonadillera a desembolsar 70.000 euros en concepto de costas.

