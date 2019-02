La imagen que confirma que Laura Escanes y Risto Mejide van a ser padres

Tal y como JALEOS adelantó el pasado domingo en exclusiva, Laura Escanes (22 años) y Risto Mejide (43) han anunciado en su Instagram que van a ser padres de su primer hijo en común. La feliz pareja ha querido hacer partícipe a sus seguidores del dulce momento por el que está atravesando y, para ello, ha publicado una imagen en blanco y negro en la que aparecen sonrientes y relajados. Por un lado, Laura, pletórica, con el móvil en una mano y en la otra una ecografía; por el otro, Risto con una amplia sonrisa, oculto tras sus míticas gafas oscuras y con sus manos sobre el vientre de Escanes.

La pareja no puede ser más feliz, y así lo ha dejado patente Laura bajo el siguiente mensaje:"¡SÍ! VAMOS A SER PAPÁS. Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo. GRACIAS. Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa". En lo que respecta a Mejide, el presentador de Got Talent ha hecho pública una imagen en la que su hijo Julio (9)-fruto de su anterior relación- besa cariñosamente la barriga de Escanes sobre el siguiente post: "Felices los 4".

La información de esta buena nueva llegó a JALEOS el pasado domingo tras ser confirmada por fuentes cercanas a la pareja. Lo cierto es que la influencer y el presentador llevaban tiempo manteniéndolo en secreto a la espera de que resultase imposible ocultar la buena nueva. Solo cuando la pareja se ha sentido segura de que el avance de la gestación seguía su curso correctamente, ha querido desvelar su próxima paternidad a un pequeño círculo de su entorno. Al tener conocimiento de la noticia, este medio se puso en contacto con los protagonistas y ambos prefirieron no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, este lunes han querido hacerlo público a través de sus redes sociales.

Su discreción aún por el tema llega hasta el punto de que en las últimas semanas Laura ha compartido fotografías en sus redes sociales pero siempre intentando tapar su zona abdominal con bolsos, ropa ancha o posando en planos cortos. En poco más de un mes la joven cumplirá 23 años y tendrá con este un motivo más de celebración. En 2019 el matrimonio festejará su segundo aniversario de boda, un momento idóneo que aumenta su felicidad con la próxima de llegada de un nuevo miembro a la familia Mejide Escanes. Y es que el publicista ya tiene un hijo, Julio, nacido el 21 de diciembre de 2009, de su anterior relación de 5 años y medio con la presentadora de televisión Ruth Jiménez (42).

