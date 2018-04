Siéntete Aitana War: ya existe la camiseta con la frase "Pa mala yo"

"Pa fuera lo malo, no, no, no...", ¿quién no ha tarareado la canción de Aitana War en los últimos meses? El hit de Lo malo se ha metido en las cabezas de todos los españoles y en las listas de ventas más exitosas. Las exconcursantes de Operación Triunfo, Aitana Ocaña (18) y Ana Guerra (23) han conseguido alzar a lo más alto con este reggaeton feminista y su mensaje.

Entre todas las frases que dice la canción una de las más reivindicativas es "Pa mala yo", unas palabras que se han convertido ya en un lema de poder para la mujer. Y tal es el éxito logrado que hasta Amancio Ortega (82) se ha fijado en ellas. El magnate de Inditex se ha aliado al eslogan de Aitana War y lo ha impreso en una de sus camisetas.

Camiseta 'Pa mala yo'.

Se trata de un top clásico en color blanco y manga corta con el lema en la zona del pecho, en mayúsculas y en rojo. En la parte trasera, justo debajo del cuello se leen otras de las palabras clave del tema: "Yo decido el cuándo, el dónde y con quién", esta vez en negro.

Se ha puesto a la venta en Stradivarius y en solo 24 horas ya ha agotado existencias. No obstante, la marca ha asegurado que repondrá stock de la prenda en los próximos días, algo que los fans del dúo femenino han agradecido. Y es que su precio de 15'99 euros la hace muy atractiva para los seguidores del formato televisivo que se han quedado enamorados de sus triunfitos en esta última edición.

