La polémica final de 'MasterChef' al grabarse donde está enterrada la condesa de Chinchón

"Eso es un tema político y la productora no tiene nada que decir al respecto", ha respondido, categórico, José de Isasa, el director de comunicación de la productora de MasterChef Junior en conversación con JALEOS. En Boadilla del Monte las espadas políticas están en alto. ¿El motivo? La grabación de la final del programa de cocina en la capilla cerca del sepulcro de la Condesa de Chinchón.

Una 'blasfemia' para algunos, como para el partido Alternativa por Boadilla, quien no ha visto con buenos ojos que el PP cediera el palacio para esos menesteres y ha interpuesto una denuncia. "La capilla se encuentra desacralizada y el palacio no tiene uso religioso. ¿Qué mal hay en sacarle rendimiento económico?", se defiende con este medio el Grupo Municipal Popular. Dos opiniones enfrentadas y, en medio, los fogones de TVE.

Cena al lado de la tumba de la noble

Los concursantes vip cenando en la capilla. Redes sociales

Hace unas semanas los jardines del Palacio del Infante Don Luis de Borbón donde se encuentra el sepulcro de la Condesa de Chinchón se vieron asaltados por cámaras y por el típico barullo que arrastra la grabación de un programa de televisión. Ese día estaba teniendo lugar la final de MasterChef Junior en la que tres niños medían sus fuerzas culinarias para alzarse con el triunfo.

Como espectadores de lujo, algunos de los concursantes de la edición vip del programa. La cata de los platos tuvo lugar a escasos dos metros de la tumba donde reposa la noble. Todo eran risas, fotos y orgulloso por poder disfrutar de un sitio tan insigne. Hasta el propio Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con su alcalde a la cabeza, se vanaglorió de recibir en ese magno edificio del siglo XVIII a todos los que conforman el espacio de cocina de TVE. Pero no todos estaban contentos. De hecho, hubo un grupo de personas que puso el grito en el cielo.

El jurado valorando la cena en los jardines de palacio. Redes sociales

El partido político Alternativa por Boadilla no podía creer que el Grupo Municipal Popular hubiera dado el visto bueno a esa grabación. En su indignación, ha denunciado en un comunicado al PP por ceder la capilla del Palacio para los servicios de MasterChef Junior.

Según afirma Ángel Galindo, concejal portavoz de Alternativa por Boadilla, el PP no respeta con estos actos la importancia de algunos lugares: "Antonio Gonzalez Terol (el alcalde), vive obsesionado con hacer y sacar fotos de lo que sea y cómo sea, sin atenerse al respeto que merecen determinados lugares. Ya conocemos que para ellos la Cultura es algo para consumir en el tiempo de ocio y no un instrumento para el conocimiento y la libertad". Consideran que el palacio tiene espacios más adecuados que la cabecera de un altar.

¿Qué opina de todo esto el Grupo Municipal Popular? JALEOS se ha puesto en contacto con el jefe de gabinete del Partido Popular de Boadilla: "Desde su rehabilitación la pasada legislatura, la capilla no ha sido consagrada, con lo que este tipo de usos están permitidos y no deben ser causa de ofensa a nadie. La capilla y los jardines de palacio han sido usados en otras ocasiones para conciertos, conferencias, presentaciones de libros... No queremos un palacio muerto, sino vivo. Ser un motor turístico y revitalizar el comercio de la localidad". Según este responsable, la grabación se llevó a cabo con la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Eva González y el jurado posando con el alcalde de Boadilla. Redes sociales

Polémicas políticas aparte, fue una grabación apoteósica en la que la pequeña Esther Requena se alzó con el triunfo. El jurado Jordi Cruz (39 años) o la presentadora Eva González (37), así como algunos concursantes vips, no dudaron en compartir en sus redes sociales la felicidad de estar en un edificio con tanta historia entre sus paredes. Esa felicidad y la alegría de la ganadora no pudieron verse empeñadas por las colisiones políticas.