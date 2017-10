La foto de Tana y Fran Rivera que a Eugenia no le ha hecho ninguna gracia

Cayetana Rivera, la hija de Francisco Rivera (43 años) y Eugenia Martínez de Irujo (48), es la protagonista de este 16 de octubre. De hecho, dos revistas de los miércoles como ¡Hola! y Semana han decidido adelantar su publicación este lunes para llevar en portada un posado de la joven con su padre. Es la primera vez que el gran público le pone cara a la nieta favorita de la duquesa de Alba.

Dicho posado de Tana (así es como la apodó su abuela Carmina Ordóñez) con el diestro tiene mucho significado y no solo porque en ella se haga gala de la estupenda relación que mantienen. Con este posado, que el torero ha facilitado a los medios de comunicación a través de su agencia de cabecera, la joven le ha hecho un feo a su madre al posicionarse de forma tan clara en el conflicto que tiempo atrás mantuvieron Fran y Eugenia por su custodia.

Francisco Rivera posando junto a su hija Cayetana. Gtres

A Eugenia Martínez de Irujo no le ha sentado nada bien ver este posado que la deja a ella al margen de todo. Cayetana siente verdadera devoción por su padre. Tanto es así, que sus progenitores se enfrentaron en los tribunales por su custodia a raíz después de que la joven manifestara que quería irse a vivir a sevilla con el torero. No pudo ser. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia, que le entregaba a la madre la guardia y custodia de la niña, que por aquel entonces tenía 14 años. La adolescente continúo viviendo con Eugenia en el Palacio de Liria mientras Fran siguió cumpliendo rigurosamente con el régimen de visitas acordado por el juez. Ahora, a sus 18 años recién cumplidos, Cayetana se ha posicionado claramente al lado de su padre participando en este posado por el que no han cobrado.

Familia feliz junto a Lourdes Montes

Tana no solo mantiene una excelente relación con su padre. También con su mujer. Lourdes Montes y la joven se llevan estupendamente como muestran las imágenes que se han visto de las dos a lo largo de estos años en el Rocío o en las procesiones en Sevilla. Es más, el diestro ha elegido una imagen de él con su hija y la diseñadora para felicitar a la cumpleañera en su día.

Lourdes Montes, Francisco Rivera y su hija Cayetana. Redes sociales

En la instantánea publicada en sus perfiles sociales aparecen los tres muy sonrientes. El texto que acompaña al momento dice: "18 años ya... siempre serás mi cachito de cielo, siempre serás ese bebé que se dormía en mis brazos cuando montábamos a caballo, siempre me quitarás el sueño. Estoy orgulloso de ti, de la mujer en la que te estás convirtiendo... solo espero que te den la oportunidad de escoger tu vida. ¡Te quiero mi amor!".

La última frase parece estar dirigida a Eugenia Martínez de Irujo, de quien hasta ahora ha dependido la custodia de Tana. La que fuera la nieta preferida de la duquesa de Alba podrá ahora seguir con su camino como ella quiera.

La ausencia de Eugenia

Eugenia Martínez de Irujo no solo ha quedado excluida de la imagen familiar de su hija. Inquietante también es que ni siquiera haya felicitado a la joven en sus redes sociales en las que es muy activa. La aristócrata suele compartir con sus seguidores muchos de los momentos de su vida y sin embargo el cumpleaños de su hija lo ha pasado por alto. El último vídeo que ha publicado es de sus mascotas: dos burros y un perro a los que adora según explica en el texto y con un "siempre juntos" en uno de los hastag.

