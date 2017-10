La venganza de Ares Teixidó a Paula Echevarría

No es la primera vez que las vidas de Paula Echevarría (40 años) y Ares Teixidó (30) se cruzan. La supuesta nueva conquista de David Bustamante (35) y la que fuera la mujer del cantante durante 12 años mantienen una especie de combate abierto desde hace algunos años. Todo comenzó en agosto de 2014 siendo Ares la presentadora del verano de Cazamariposas. Por aquel entonces el programa de Divinty inauguró, con mucho éxito, la sección 'copyPaula' en la que se acusaba a la actriz de copiar los looks y los estilismos de otras influencers. Algo, que como era de esperar, no sentó nada bien a Paula, quien intentó cortar todo tipo de relación con el formato negándoles la palabra en las fiestas y photocalls. Incluso bloqueando de sus perfiles sociales a todos los reporteros y periodistas del programa, incluido el de Teixidó.

Si bien es cierto que no hubo un enfrentamiento directo entre las dos mujeres, la tensión era evidente entre ellas. Ahora, tres años después de este hecho, sus caminos vuelven a encontrarse por cuestiones muy distintas. Ares Teixidó es la persona que podría haberle devuelto la sonrisa a Bustamante después de su ruptura con Paula. Aunque el propio protagonista de la historia ha negado tal relación, muchas otras informaciones apuntan a que entre ellos es más que probable que exista algo.

En las imágenes aportadas por la revista Lecturas, que es quien publicaba la exclusiva este miércoles, se ve a la presentadora catalana entrando y saliendo de la nueva urbanización a la que se ha mudado David en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Aseguran incluso que es ella misma la que ha filtrado la información a los paparazzis para que pudieran tomar fotografías del momento. Una teoría que podría cobrar sentido teniendo en cuenta que sabiendo que hay varias agencias de comunicación haciendo guardia en la puerta del artista, ella entra y sale tan tranquila, sin tomar precauciones. Además en una de las imágenes sonríe a la cámara.

María Patiño ha desvelado en Sálvame que ya el sábado 23 de septiembre se les pudo ver entrando juntos en un famoso conocido local de fiesta de Madrid, del que horas después salieron separados para despistar a los fotógrafos. Hubo otro encuentro más y el intercambio de mensajes de whatsapp entre ellos es habitual. El colaborador de televisión Jesús Manuel Ruiz habla de "relación de anocheceres y amaneceres" entre David y Ares. "Se están divirtiendo solamente", afirma. Por eso a él no le ha gustado que se haya hecho público y menos bajo el titular: "Bustamante olvida a Paula con Ares Teixidó". Menos cuando la relación con la madre de su hija Daniella no está cerrada del todo.

La presentadora catalana, en cambio, no tiene nada que esconder. Según Kiko Hernández esta historia a ella le habría venido muy bien para volver a estar en el huracán del ojo mediático y ganar de nuevo popularidad como lo hizo cuando entró en la casa de Gran Hermano Vip. Estar en medio de la historia interminable de Paula y David podría ser muy rentable.

JALEOS se ha intentando poner en contacto con la periodista en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta por su parte. No ha ofrecido declaraciones al respecto y ni siquiera ha dado señales de vida en sus redes sociales que actualiza muy a menudo.

Por su parte Paula Echevarría no ha querido entrar en valoraciones y no ha querido hablar con los reporteros que la esperaban a la salida de un centro de belleza al que suele acudir regularmente. Lo que es seguro es que no le ha debido hacer ninguna gracia la información publicada por la cara que mostraba.

