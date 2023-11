Emily Ratajkowski tiene el sombrero XXL más extravagante y que más abriga

Si hay alguien que demuestra día a día que es una de las personas más influyentes es Emily Ratajkowski (32 años). La modelo estadounidense es foco de todas las miradas tanto por redes sociales como en la calle, siendo fotografiada por los paparazzis en cada uno de los eventos en los que participa.

Emily Ratajkowski da clases de street style, estilo low cost y también de prendas de lujo en cada una de estas salidas. En esta ocasión, la influencer ha querido arriesgar, pero lo ha hecho de una manera diferente.

Más allá de su outfit, la modelo ha querido centrar todo el protagonismo en su cabeza. Ahora que el frío ha llegado para quedarse, al menos durante unos meses, Emily Ratajkowski ha optado por un sombrero XXL muy extravagante, pero a la vez que abriga.

[Las nuevas zapatillas de Dua Lipa que sustituyen a las codiciadas Samba: son Puma y cuestan 90 euros]

Emily Ratajkowski. GTRES

En concreto, se trata de un sombrero de pelo marrón de la firma Emma Brewin y es de edición limitada. Su precio es de 450 euros y se va a convertir en un must de sus estilismos. Es una marca que también ha enamorado a otras estrellas como Bella Hadid (27), Rihanna (35), Ariana Grande (30) o incluso a Kendall Jenner (28), convertida en imagen promocional de la firma.

Lo cierto es que Emma Brewin no es la única firma que cuenta con este tipo de sombreros, otros como Jacquemus o Miu Miu se han sumado a esta tendencia que llega pisando fuerte.

Para el resto del outfit, Emily Ratajkowski ha optado por la sencillez y la comodidad en un total look negro. Para la parte superior, Emily Ratajkowski ha escogido una cazadora de cuero de Mango, marca que parece haberse convertido en una de las favoritas de la estadounidense. Su precio es de 299,99 euros y destaca por ser de efecto fiel desgastada. Está disponible desde la talla XL hasta la L, aunque se trata de una prenda oversize.

Emily Ratajkowski. GTRES

En cuanto a los pantalones, la modelo se ha decantado por unos pantalones estilo flare -con acabado en campana- de talle alto en negro. Al tratarse de uno de los cortes más en tendencia de las últimas temporadas, es muy fácil encontrar en cualquier tienda de moda.

Todas estas prendas las combina con unas zapatillas, convertidas en un must de cada uno de sus estilismos. Se trata del modelo Puma Palermo, zapato que llega a sustituir a las codiciadas Adidas Samba y por la que cada vez están apostando más celebrities. Su precio es de 90 euros en la web oficial de la marca. Además, no se separa de uno de los accesorios que no abandona en ningún momento son sus gafas de sol, que le acompañan en la Gran Manzana en cada una de sus salidas.

Sigue los temas que te interesan