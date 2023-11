La máscara de pestañas de Clinique que arrasa entre las influencers: 230% más de volumen y larga duración

Una buena máscara de pestañas se traduce en máximo volumen en cuestión de instantes. Este, precisamente, es el resultado que garantiza la High Impact High-Fi de Clinique, el producto de belleza que se está convirtiendo en un infalible para las influencers y seguidoras del buen makeup. Es el caso de Marta Pombo (31 años), quien recurría a ella para dar el toque final al estilismo que lució el pasado 3 de noviembre en Los40 Music Awards.

Se trata de una máscara ultra pigmentada con fibras que alarga las pestañas al máximo, garantizando un 230% más de volumen al instante, según explican desde la firma de belleza.

La High Impact High-Fi de Clinique cuenta con una fórmula en gel, llena de pequeñas fibras dimensionales que se depositan en las pestañas con cada pasada, aumentando el volumen al máximo. Los pigmentos ultraintensos proporcionan un color súper saturado de gran impacto en una sola aplicación, mientras que el innovador cepillo High-Def Wave Brush tiene cerdas onduladas para peinar y cubrir hasta la última pestaña, además de una punta de precisión para atrapar y definir fácilmente hasta las pestañas más pequeñas.

Además de aportar volumen y color a la mirada, la máscara que ha conquistado a Marta Pombo destaca entre otras por dar un aspecto más saludable a las pestañas, gracias a su combinación de aceites nutritivos de coco, argán y moringa. Ha sido testeada oftalmológicamente y sometida a pruebas de alergia. Así se ha confirmado que es un producto perfecto "para ojos sensibles y usuarias de lentes de contacto", lo que la convierte en un producto ideal para todo tipo de rostro.

Para aplicarla no se requiere de mucho tiempo. Desde Clinique explican que se debe empezar por la raíz de las pestañas, deslizando el cepillo hacia arriba para conseguir un volumen instantáneo. Después de debe recurrir a la punta de precisión del cepillo para añadir definición y cubrir las pestañas de las esquinas más difíciles de alcanzar. Su precio es de 36 euros.

El resultado no solo lo aprueba Marta Pombo. También destacadas maquilladoras de las redes y usuarias dedicadas a la moda, como Patricia de Juan y Rocío Lumbreras, conocidas por su firma Drestip. La High Impact High-Fi de Clinique tiene un efecto de 12 horas de duración, no se escama, es a prueba de manchas, no apelmaza, no destiñe, es resistente al sudor y la humedad y es fácil de retirar en al momento de desmaquillar.

