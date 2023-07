Estas son las alpargatas que mejor combinan con todos tus vestidos de verano

El verano es la temporada perfecta para lucir vestidos ligeros y cómodos, y también la de las alpargatas de yute, por eso qué mejor manera de completar un look que hacerlo con este calzado favorito de los meses estivales. Se trata de una opción de lo más versátil que se puede combinar con una gran variedad de prendas, pero especialmente con vestidos de estilo boho, romántico o casual. Además, gracias a su comicidad y versatilidad, se convierten en la elección ideal para pasear por la playa, hacer turismo en la ciudad o para llevar incluso en ocasiones más formales como eventos y celebraciones.

Diseños planos o con una pequeña cuña que hará que tus looks se eleven al cuadrado de la mano de los diseños de Gaimo, la firma española en la que se aúna la tradición del made in Spain junto con los diseños más vanguardistas que le darán ese toque a tus looks de verano. Combínalas con todo tipo de vestidos y colores y atrévete a crear contrastes entre los que el equilibrio sea la clave, tanto en cuestión de colores como de diseño, con todos los modelos de Gaimo para triunfar verano tras verano.

Alpargatas que elevan el look

Tanto en su versión de plataforma como de cuña, las alpargatas son ese calzado que te ayudará a elevar todos los looks veraniegos y, como no, cualquier tipo de vestido porque podrás combinarlas tanto con un vestido de estilo lencero e inspiración años 90, hasta con un vestido camisero para un look más formal. Diseños made in Spain en tonos neutros que resaltan tanto por el tejido como por las suelas que además incorporan mezclas de colores para un diseño más vanguardista.

Son una de las opciones más cómodas y estilosas del verano.

Diseños planos y atemporales

Otra opción que podrás llevar cada día son las alpargatas planas, uno de esos clásicos que nunca pasa de moda y que puedes encontrar en Gaimo. Alpargatas cómodas que le dan un toque relajado a los vestidos veraniegos, de los maxi hasta los mini vestidos en un sinfín de colores. Puedes optar por tonos más bien neutros a tus pies o, por el contrario, apostar por colores vibrantes para darle un toque divertido a tu look y, además, resaltar el bronceado de los días de playa y piscina.

Uno d elos modelos que propone Gaimo.

Sigue los temas que te interesan