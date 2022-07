Laura Escanes triunfa con un bikini 'hippie' que ha causado furor entre sus seguidores

Las playas españolas comienzan a llenarse de veraneantes con ganas de pasar unos días lejos de la rutina y disfrutar del sol, la arena y el mar. Entre ellos, rostros tan conocidos como Laura Escanes (26 años) y Risto Mejide (47), que han viajado hasta las Islas Baleares para pasar unos días en familia y en un entorno idílico.

A través de sus redes sociales, la influencer está compartiendo algunos retazos de estos días tan especiales y en los que las jornadas de playa están siendo un must. No solo en la arena, también a bordo de barcos en los que disfruta de una mayor intimidad y destinos paradisíacos.

Además de compartir los bonitos rincones que está descubriendo junto a su marido, Laura también está mostrando a sus seguidores los conjuntos que elige para cada jornada. Bikinis que le sientan muy bien y que se convierten en la obsesión de sus seguidoras, que toman buen ejemplo de lo que se lleva esta temporada.

Laura Escanes lleva bikini de la firma Blackbough. Instagram

Así ha sido con uno de sus últimos conjuntos, una combinación de aires hippies muy setentera que ha causado furor entre sus followers. "Me encanta tu look, te ves hermosa", "Qué bikini tan bonito, ¡tienes que decir de dónde es!" o "Precioso bikini, me encanta, todo te queda genial", son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

El conjunto al que se refieren es de la firma Blackbough, una marca filipina especializada en trajes de baño que destaca por sus estampados coloridos e influencias tropicales.

[El bikini reversible de Rosanna Zanetti que mejor estiliza la figura]

De entre todos los modelos disponibles, el que ha elegido Laura Escales se llama Martini y destaca por su estampado de flores de margaritas de muchos tonos, siendo el bikini perfecto para aquellas que no pueden elegir un solo color.

Disponible en varias opciones de sujetador y braguita, la firma permite crear la combinación más favorecedora para cada mujer. Laura Escanes se ha decantado por el favorecedor y clásico top de triángulos. Se ajusta a la espalda y al cuello mediante unas cintas a tono y permite un gran ajuste gracias al ancho de sus copas. Está disponible en tallas desde la S a la Xl y su precio es de 50 dólares -49,23 euros-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

En cuanto a la braguita, la catalana lleva el modelo High Rise Cheeky Bottoms, que destaca por su talle alto y corte tipo brasileño que permite broncear los glúteos. Como demuestra Laura, crea una silueta muy favorecedora y es que alarga visualmente las piernas. Esta braga se vende en las tallas S, M, L y XL y cuesta 45 dólares -44,32 euros-.

Un resultado muy favorecedor, juvenil y fresco que Escanes ha conseguido potenciar. ¿Cómo? Luciendo un pañuelo a juego en su pelo.

Sigue los temas que te interesan