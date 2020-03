La colección (low cost) de Mercadona para esta primavera que marcará tendencia

Mercadona ha lanzado la colección New Roses para esta primavera.

Con la llegada de la primavera toca hacer cambio de armario y también de paleta de maquillaje. En la época de la explosión floral las tonalidades más rosáceas y naturales son los claros protagonistas, por lo que Mercadona ha lanzado una colección de edición limitada llamada New Roses que promete convertirse en tu aliado esta temporada y el resto del año.

Estos cosméticos low cost están pensados para cuidar todo el maquillaje, desde tener una mirada radiante hasta dar un toque de color a los labios, pasando por un fijador para poder lucir perfectos por más tiempo.

1. Paleta de básicos. La parte principal de New Roses es su paleta con ocho sombras de ojos, que combina los acabados mate, satinado y perlado, así como los tonos tierra y rosado para cualquier look primaveral; y que tiene un precio de 5,75 euros.

Modelo de Mercadona maquillada con la colección New Roses.

2. Máscara de pestañas. Al maquillaje de ojos se añade en esta colección una máscara de pestañas Diva Look para conseguir un volumen extremo XL (valorado en 4,50 euros), que gracias a su grueso cepillo peina las pestañas de la raíz a la puntas para conseguir el volumen que necesitas.

3. Eyeliner. La mirada se remata con uno de los productos más novedosos e interesantes de esta colección: el eyeliner Double Effect New Roses, con un precio de 3,65 euros. Con este producto la cadena de supermercados de Juan Roig (70) ha querido innovar con un nuevo aplicador con forma biselada, para conseguir delineados precisos tanto finos como gruesos. Además, de esa pieza destaca que su pigmentación está muy conseguida, y da como resultado un negro intenso que se seca rápido.

4. Pintalabios. Otra de las partes centrales de todas las colecciones de Mercadona (y que siempre se convierten en un éxito en ventas) son los pintalabios. El gran aliado de muchas mujeres y hombres que con este simple producto consiguen dar un toque de color y vida a su maquillaje.

New Roses cuenta con una paleta de ocho colores con tonos rosados y tierra que prometen ser un básico para todo el año.

En esta nueva línea para la primavera se han puesto a la venta tres barras de labios: pétalo, rosa medio y fucsia, en formato barra stylo que están valoradas en 4,50 euros cada una. Son labiales con una barra de gran cobertura, acabado mate y que prometen una larga duración.

5. Fixer. Uno de los grandes aliados de los expertos en maquillaje es recurrir a un fijador en spray para que a las horas no se estropeen los cosméticos. Y el Make up fixer New Roses de Mercadona que, a pesar de que solo cuesta cinco euros, realmente consigue este objetivo. Con una bruma ligera y delicada, logra mantener la piel hidratada y prolonga la duración del maquillaje.

