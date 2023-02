Los otros dramas de Bruce Willis: tartamudez, la muerte de su hermano y la depresión de su hija Tallulah

Bruce Willis (67 años) es uno de los actores más aclamados de Hollywood. Suma más de 60 películas, ha sido uno de los intérpretes más rentables y acumula un sinfín de premios que reconocen su trayectoria de éxito. A nivel profesional, su historia ha estado llena de triunfos y ovaciones. Pero en lo personal, el camino ha sido más duro. El mítico Butch Coolidge de Pulp Fiction ha sorteado un sinfín de dramas. Y ahora, en la que sería una etapa tranquila, se expone a la peor de las tragedias: la demencia frontotemporal.

El actor se retiró de la pantalla hace casi un año por un problema de salud -afasia- que ha empeorado. Según comunicaron sus hijas, su mujer y su exesposa, Bruce Willis padece demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, área asociada con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", explicaron las siete mujeres clave en la vida del actor, quienes firman como "Damas de Willis/Moore".

Su esposa, Emma Heming (43), su exmujer, Demi Moore (60), y sus cinco hijas se han unido más que nunca para arropar al genuino intérprete en el peor momento de su historia. Aunque ha tenido una vida personal llena de altibajos, nada es comparable a esta dolorosa situación.

Bruce Willis desciende de una trabajadora alemana y un soldado estadounidense. El actor, de hecho, nació en Alemania, pero más tarde se trasladó a Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus padres se divorciaron cuando él era un adolescente e iniciaba sus estudios de secundaria. Un momento personal complicado que coincidió un proceso de tartamudez. "Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado pero que simplemente no podía. Era espantoso", recoge una de sus biografías.

El intérprete perdió la tartamudez gracias a una serie de ejercicios impartidos por un especialista escolar y tras la recomendación de su profesor de teatro. Todos ellos le ayudaron a hablar con mayor fluidez y a fortalecer su confianza.

Bruce Willis y Emma Heming, en una imagen de archivo. Gtres

Bruce Willis es el mayor de cuatro hermanos -Florence, David y Robert-. El menor falleció en 2001 a causa de un cáncer de páncreas, con sólo 42 años. Un amargo momento en la historia del actor, encargado de comunicar la noticia públicamente. "Queríamos mucho a Robert, no sólo fue un hermano, fue un maravilloso hijo de nuestros padres y le vamos a echar mucho de menos. Es un momento difícil en nuestras vidas, por la profunda pérdida en nuestra familia", expresó en aquel momento. Entonces, el intérprete trabajaba en la película La guerra de Hart y tuvo que abandonar el rodaje para arropar a su familia.

Hoy, la situación es al revés. Es su entorno el que lo apoya en este duro proceso de demencia frontotemporal. A su lado se encuentra su mujer, Emma Heming, madre de sus dos hijas menores -Mabel Ray (20) y Evelyn Penn (8)-, quienes también son clave en este momento tan doloroso. De igual forma, sus tres herederas mayores y su exmujer Demi Moore.

Fruto del matrimonio de Bruce Willis y Demi Moore nacieron Rumer (34), Scout (30) y Tallulah (29). La primera ha seguido el camino de sus padres convirtiéndose en actriz, la segunda es una gran músico, mientras que la tercera es empresaria. La joven tiene su propia firma de moda y una bebida sin alcohol que ideó tras confesar sus adicciones y rehabilitarse.

Como padre, Bruce Willis también ha sido testigo de los dramas de sus hijas. Sobre todo de Tallulah, quien ha tenido que lidiar con su adicción a las drogas y con una depresión derivada del trastorno dismórfico que le diagnosticaron con apenas 13 años y del que se recuperó tiempo después.

Bruce Willis durante un rodaje. Gtres

Una alegría

En este momento tan oscuro para Bruce Willis, la luz llega gracias a su hija Rummer, embarazada de su primer hijo. Tal y como anunció ella misma el pasado diciembre, está embarazada y convertirá en abuelos primerizos a sus padres. Demi Moore también se hizo eco de la noticia compartiendo la misma imagen en sus redes sociales.

"Entrando en mi era de abuela chiflada y desquiciada", expresó entonces Demi Moore, que comparte esta gran alegría con su exmarido, Bruce Willis.

