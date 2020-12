El vídeo impresentable de Sasha, la hija de Obama, en Tik Tok que ha retirado por un aluvión de críticas

La mujer del expresidente Obama revelaba algunos de sus síntomas: "Siento una pesadez que no he sentido por mucho tiempo en mi vida. Me despierto en medio de la noche preocupada", ha revelado la mujer del expresidente Obama, quien añade que en plena pandemia "ha sido desalentador ver a tanta gente que se ha cansado de quedarse en casa porque el virus no les ha afectado". A pesar de su estado, Michelle Obama relataba que lucha cada día contra la depresión: "Trato de asegurarme de hacer ejercicio, aunque ha habido períodos durante esta cuarentena en los que me he sentido demasiado baja. Ha habido casos en que durante una semana que he tenido que rendirme, y no ser tan severa conmigo misma".

Tras el revuelo de sus palabras, días después Michelle posteaba: "Solo quería hablar con todos ustedes porque muchos de ustedes me han estado contactando después de escuchar el podcast de esta semana.Lo primero es lo primero: lo estoy haciendo bien. No hay razón para preocuparse por mí". Y añadía: "La idea de que lo que está pasando en este país no debería tener ningún efecto en nosotros, que todos deberíamos sentirnos bien todo el tiempo, no me parece real. Así que espero que todos se estén permitiendo sentir lo que sea que estés sintiendo", prosigue Michelle, para rematar: "Espero que se estén escuchando a sí mismos y se tomen un momento para reflexionar sobre todo lo que se nos avecina y lo que podrían hacer al respecto. Y a todos los que se han comunicado, gracias".