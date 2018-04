John Hamm (47 años) alcanzó el estrellato como protagonista de la serie Mad Men, donde interpretaba a un trajeado publicista de éxito a mediados del siglo XX. Sin embargo, su pasado poco tiene que ver con el glamour y la elegancia que respiraba esta clásica serie, según reconoce en la revista Esquire.

El actor desveló algunas de las polémicas más desconocidas pero a la vez más interesantes de su vida. En cuanto a su niñez, el hecho que más le marcó fue la repentina muerte de su madre a los 36 años a causa de un "cáncer de colon invasivo, agresivo y fatal".

John Hamm en un evento. Gtres.

Como consecuencia, Hamm fue criado por su padre junto a sus dos hermanas (hijas de un matrimonio anterior), un cambio difícil para todos: "Mi padre había perdido dos esposas (también falleció su anterior mujer)", hechos que le habían convertido en "un hombre muy triste. Tenía sus propios problemas", explicaba el artista.

"No me ayudó a lidiar con el dolor, por culpa de esa mentalidad del medio oeste americano en el que, cuando uno no sabe qué decir, es mejor no decir nada". Concretamente, el estadounidense cuenta que para sobrellevar la pérdida de su madre le "dieron un libro titulado Qué hacer cuando muere un padre, y pensé: 'Está bien, leo este libro y supongo que estoy arreglado".

Pero los problemas no terminaron durante su adolescencia, ya que en 1991 tenía que hacer frente a otra gran pérdida, la de su padre a causa de la diabetes al mismo tiempo que tenía diversos problemas legales por lo que califica como "novatadas universitarias".

Breve paso por el mundo del porno

Hamm relata que en sus inicios trabajó en el departamento de diseño de producción en una productora de películas porno softcore (porno blando), en las que no se ven escenas sexuales explícitas.

Necesitado de dinero y de un trabajo, una amiga le ofreció sustituirla. "Había perdido mi trabajo en un catering y mi amiga me dijo que me quedara con el suyo", explica el actor.

John asegura que al principio dudó pues no conocía en qué consistía el trabajo, pero toda esa desconfianza se desvaneció cuando supo que se trataba de mover cosas de un lado para otro. Hamm se presentó el primer día, anunció que era el nuevo encargado del diseño de producción y "nadie pestañeó" al respecto.

John Hamm en una imagen promocional de 'Mad Men'. Gtres.

Pero todo esto cambió cuando comenzó a emitirse la premiada serie Mad Men. Aunque John Hamm ya había participado en otras películas, como Los diez locos mandamientos o Space Cowboys, la producción basada en el trabajo de los publicistas de mediados del siglo XX lo convirtió en toda una estrella.

Entrevistas, photocalls, fans... Entre 2008 y 2016 (años en que se grabó la mencionada serie), el estadounidense llevaba la misma vida que un actor de Hollywood. Por eso, cuando dejaron de emitir Mad Men Hamm atravesó un duro momento: se terminó la serie, se separó de Jennifer Westfeldt (su pareja durante casi una década) e incluso tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación por un repunte en su adicción al alcohol (hecho del que no tardaron en hacerse eco numerosos medios estadounidenses).

Ahora, volviendo a tomar el control de su vida poco a poco, el actor reconoce que todos estos contratiempos le han servido para aprender, y es que le han obligado a redefinir sus prioridades y a convertirse en una persona más pragmática. No cabe duda de que a John Hamm todavía le quedan carrera y éxito para años.

