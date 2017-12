Así se vengó Irina Shayk de Cristiano Ronaldo: un hijo con Bradley Cooper

Durante este año nuevas minicelebrities han venido al mundo. Hemos podido conocer a hijos de actores, músicos o modelos. Es el caso de la maniquí Irina Sayik que dio a luz a una pequeña Lea, a la que ha querido proteger de los medios en todo momento. Como ella, otras parejas han sido celosas de la intimidad de sus pequeños como los Clooney. Estos los bebes hijos de celebrities nacidos en 2017.

1. Irina Sayik/Bradley Cooper: mantener su privacidad

Uno de los nacimientos más sonados del año fue el de la pequeña Lea, hija de Irina Shayk (31) y Bradley Cooper (42). El intento de la pareja de ocultarse, creó una gran expectación entorno al embarazo y su relación. Los paparazzi consiguieron fotografiar a la pequeña a pesar de los intentos de su madre por mantener su intimidad.

Irina protege a su hija de los paparazzi.

2. Pierre Casiraghi/Beatrice Borromeo: homenaje familiar

La familia real de Mónaco aumentó este verano tras el nacimiento del pequeño príncipe Stefano. Pierre Casiraghi (29 años) -tercer hijo de Carolina de Mónaco (60)- y Beatrice Borromeo (31) fueron padres por tercera vez. El nombre del niño, Stefano Ercole y Carlo, hace homenaje al abuelo paterno y al hermano y el padre de Beatrice respectivamente.

3. George Clooney/Amal Clooney: mellizos

El carismático actor George Clooney (55 años) y su mujer la activista Amal Alamuddin (39) son padres de mellizos desde el pasado junio. Alexander y Ella vinieron al mundo en Reino Unido, tres años después de la boda de sus padres. El matrimonio mantuvo discreción respecto a la noticia de su embarazo y no ha mostrado imágenes de los pequeños.

George y Amal Clooney

4. Carlos Felipe/Sofía: último príncipe

En agosto vino al mundo el príncipe Gabriel Carl Walther de Suecia. Es el segundo niño de Carlos Felipe y Sofía después del pequeño Alexander. Gabriel ocupa el sexto puesto en la línea de sucesión al trono sueco, por detrás de su tía Victoria, sus primos Estelle y Oscar, su padre y su hermano.

Gabriel de suecia

5. Serena Williams/Alexis Ohanian: bebé preboda

Serena Williams (35 años) dio a luz en septiembre a una niña tras inducir el parto. La pequeña Olympia vino al mundo sana un mes antes de que la tenista contrajera matrimonio con el empresario cofundador de Reddit, Alexis Ohanian (34). La orgullosa madre posa en redes sociales con su pequeña cada vez que tiene ocasión junto a su pareja.

Una publicación compartida de Serena Williams (@serenawilliams) el Dic 2, 2017 at 7:44 PST

6. Carlos Baute/Astrid Klisans: regalo adelantado

El cantante Carlos Baute (46) y su mujer Astrid Klisans (32) tuvieron el mejor regalo adelantado por navidad, la pequeña Liene llegó al mundo en diciembre, algo antes de lo esperado. Esta nueva integrante de la familia compartirá sus juguetes con el hijo mayor, Markuss, que nació en 2016.

Carlos Baute con su mujer y sus dos hijos. Redes sociales.

7. Melissa Rauch

Melissa Rauch (37), la actriz que interpreta a Bernadette en la serie The Big Bang Theory, se ha unido a la lista de famosos que anuncian el nacimiento de su bebé. A comienzos de diciembre Rauch publicó en su Instagram una imagen con una frase: “¡Es una niña!, anunciando así su buena noticia a sus seguidores. La artista, que pasó anteriormente por un aborto espontáneo, no se olvidó de todas aquellas madres que siguen intentándolo. ."Nunca me olvidaré de lo difícil que fue llegar hasta aquí.Los que estéis pasando por ello: Os envío mucho amor hoy y siempre.”, reza la publicación.

Melissa Rauch y su marido Winston Beigel.

8. Kevin Hart / Eniko Parrish: pequeño madrugador

El humorista Kenvin Hart (38) y su pareja Eniko Parrish (33) dieron la bienvenida a su primer hijo en común en noviembre. El padre fue el encargado de confirmar a través de su cuenta de Twitter la noticia: "Dios es realmente maravilloso... Kenzo Kash Hart nació a las dos menos cuarto de la madrugada. Está sano y ya sonríe. Gracias a todos por vuestras oraciones. Os queremos y apreciamos a todos", dijo.

Kevin Hart y su pareja Enikon Hart.

9. Roselyn Sánchez / Eric Winter: segundo retoño