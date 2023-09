El príncipe Harry cumple 39 y deja atrás el año en el que aireó como nunca las intimidades de la Familia Real

Este viernes, día 15 de septiembre, el príncipe Harry de Inglaterra cumple 39 flamantes años. Con esta nueva vuelta al Sol, el hijo del rey Carlos III (74) deja atrás los que son, con total seguridad, los 12 meses en los que más ha expuesto a su familia, que no es otra que la Familia Real británica.

Un año en el que el hijo menor de Lady Diana de Gales declaró definitivamente la guerra a su padre, su hermano, el príncipe Guillermo (41), que es el heredero al trono, y a la institución, la Corona, de la que decidió desvincularse como miembro senior el 8 de enero de 2020.

Un documental, una autobiografía y un sinfín entrevistas han sido las armas de Harry para contar al mundo que desde Buckingham se han hecho comentarios racistas hacia su esposa, Meghan Markle (42), o que algunos miembros de su familia tienen contacto directo con los medios de comunicación a los que les filtran informaciones suyas para tapar las de otros.

1. Documental

Los duques de Sussex, Harry y Meghan.

El 8 y 15 de diciembre, Netflix estrenó en dos tandas de tres, los seis episodios de Harry y Meghan, la serie en la que los duques de Sussex compartieron su difícil recorrido dentro la Familia Real: desde sus comienzos hasta la salida.

A lo largo de los capítulos, el matrimonio desvela cómo fue el comienzo de su relación, cómo se tomaron los Windsor su compromiso -suscitó escepticismo, pero también esperanza por el rebelde pasado de Harry-, y cómo filtraron, por sistema, a la prensa información sensible sobre los duques de Sussex para tapar otros escándalos.

El episodio final concluye con la llegada de la pareja a California, que se ve sin casa y tiene que ser alojada en la mansión de su amigo Tyler Perry (54). Con pérdidas devastadoras y batallas legales como telón de fondo, Harry y Meghan empiezan a dar forma a su futuro fuera de la Corona.

2. Memorias

'Spare', las memorias del príncipe Harry. Gtres

Por si con el documental no hubiera tenido suficiente, el duque de Sussex decidió contar su propia historia también en formato físico. Sus memorias, Spare -En la sombra-, publicadas a principios de enero en todo el mundo, marcaron, un antes y un después en la relación con su familia y, cómo no, con la Corona.

"Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contempla la escena con pesar... y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante", expresaba la nota del libro.

Y concluía: "En el caso de Harry, esta es, por fin, esa historia. Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor".

3. Entrevistas

El príncipe Harry en la entrevista en CBS.

Con motivo precisamente del estreno de su biografía, Harry de Inglaterra concedió dos entrevistas: una para la CBS, con el presentador Anderson Cooper (55), y otra para ITV News, con Tom Bradby (55). "Quiero una familia, no una institución. Me gustaría recuperar a mi padre y me gustaría recuperar a mi hermano", confesó Harry al presentador británico al que conoce desde hace más de dos décadas. "El lema de la familia es 'nunca te quejes, nunca expliques', pero es solo un lema", señala el príncipe en esta misma intervención.

4. Entre RU y Alemania

En estos días, Harry ha regresado al Reino Unido para asistir a una ceremonia de entrega de premios benéficos que se celebraron en Londres el 7 de septiembre, en la víspera del primer aniversario de la muerte de Isabel II.

Una jornada más tarde, hace justo una semana, el duque de Sussex visitaba La Capilla de San Jorge, en el castillo real de Windsor, donde está enterrada su abuela, la Reina. La imagen del hijo menor del rey Carlos III y la malograda Diana, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, fue colgada en las redes sociales. En ella aparecía saliendo del templo en dirección a un Land Rover que le esperaba.

El príncipe Harry tras ver la tumba de su abuela, la Reina.

Previsiblemente, Harry pasará el día de su cumpleaños en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde se está celebrando la sexta edición de los Juegos Invictus, un evento para veteranos de guerra creado por él mismo en 2014. Los Juegos empezaron el pasado sábado bajo el lema Un hogar para el respeto y con una emotiva ceremonia con especial mención al equipo ucraniano.

Los duques de Sussex en Alemania este pasado jueves. Gtres

En su discurso, el duque de Sussex subrayó que los juegos este año son "un lugar para el respeto" que merecen y que hay que mostrar a los veteranos. En estos juegos "no se trata sólo de medallas, de ganar", sino realmente de superar "barreras autoimpuestas", agregó.

Señaló que los participantes "están derribando los muros más altos" y les invitó a disfrutar de la experiencia de este momento de respeto y reconocimiento. Asimismo dio la bienvenida al equipo ucraniano y en particular a una participante, de la que dijo que nunca antes había conocido a nadie "tan valiente y resistente".

"Creo que hablo en nombre de todo el mundo cuando digo que representa el verdadero espíritu de Ucrania y de los Juegos Invictus", afirmó. Los Juegos Invictus, que abrieron con el desfile de los 21 equipos participantes, se desarrollarán hasta el próximo domingo, día 16 de septiembre, cuando Harry, ya esté abrazando sus 39 reales veranos.

