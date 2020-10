La lección de estilo de Letizia a Pablo Iglesias para llevar de una vez por todas un traje como es debido

El titular de la mañana de este martes está clarísimo: la reina Letizia (48 años) le enseña a Pablo Iglesias (42) a llevar un traje. No hay duda. Todo ha ocurrido en este día de lluvia en Madrid donde Letizia ha retomado su agenda tras el fin de semana de los Premios Princesa de Asturias.

La esposa de Felipe VI (52) ha presidido la VI Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad. Una reunión en la que hemos tenido una feliz coincidencia con Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, y que estamos seguros de que tras el 12 de octubre se ha ganado el título de ser el hombre que peor sabe llevar un traje de chaqueta en todo el país, y si no lo ganó entonces se lo otorgamos hoy. ¡Madre mía!

El traje de Letizia frente al de Pablo Iglesias en montaje de JALEOS.

La Reina ha repetido un traje de chaqueta de raya diplomática firmado por Hugo Boss. Aunque muchos pueden pensar que se trata de un estreno, lo cierto es que no lo es, ya que la primera vez que lo pudimos ver fue durante el confinamiento, en una de las videollamadas que se hicieron desde Zarzuela. Está realizado en lana color azul marino y recuerda un poco a los que lucían los gangster de Chicago allá por los años 20. Lleva las solapas abiertas y se cierra con un solo botón. Se trata del modelo Kocani.

Lo ha combinado con una blusa drapeada en la zona del cuello de la misma firma alemana, un modelo que también tiene en color rojo, el llamado Benora. Como calzado ha elegido unos salones de piel en marino de la marca española Magrit, una cartera de mano de Carolina Herrera y los pendientes de Chanel con forma de estrella. Por supuesto, en uno de los dedos, el anillo de Karen Hallam.

El traje diplomático de Letizia modelo Kocani. Gtres

Que digamos que la Reina le ha enseñado esta mañana a llevar traje a Pablo Iglesias no significa que el look de Letizia nos apasione, sino que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y es que nos sigue impresionando que en Zarzuela no haya una costurera que le arregle las prendas a la señora de la casa, aunque sea solo que las cosas enormes no se noten tanto.

