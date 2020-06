Quién es Joaquín de Bélgica, el príncipe que ha dado positivo en Covid-19 tras una gran fiesta en Córdoba

Un peligroso escándalo ha azotado con fuerza el seno interno de la familia real de Bélgica. El príncipe Joaquín (28 años), el hijo menor varón de Astrid (57) y Lorenz de Bélgica (64), sobrino del rey Felipe de Bélgica (60), ha dado positivo en coronavirus tras saltarse el confinamiento y las normas del protocolo sanitario de España para celebrar una gran fiesta en Córdoba, ciudad andaluza donde vive su novia.

El romántico viaje del royal belga al Sur de nuestro país con motivo de reencontrarse con su pareja, Victoria Ortiz Martínez-Sagrera (28), ha tenido como resultado un posible rebrote de coronavirus y una treintena de personas, afortunadamente ya localizadas, en cuarentena. Pero, ¿quién es Joaquín de Bélgica, el príncipe que ha dado positivo en Covid-19 tras una fiesta en Córdoba?

Joaquín de Bélgica y su pareja, la cordobesa Victoria Ortiz. Redes sociales

El príncipe Joaquín de Bélgica, archiduque de Austria-Este (en su país, Joachim Karl-Maria Nikolaus Isabelle Marcus d'Aviano) es el tercero de los cinco hijos nacidos del matrimonio entre Lorenz de Bélgica y la princesa Astrid. Vino al mundo el día 9 de diciembre de 1991 en el Hospital Universitario Saint-Luc de Woluwe St-Lambert y en la actualidad es el décimo en la línea de sucesión al trono belga. Joaquín es el primer miembro de línea femenina dentro de la familia real belga que nació con el título de Príncipe de Bélgica. Sus dos hermanos mayores, Amadeo (34) y María Laura (32), fueron nombrados príncipes de Bélgica a finales de 1991. Sus dos hermanas pequeñas son Luisa María (24) y Leticia María de Bélgica (16).

A la edad de 18 años, Joaquín se trasladó a Reino Unido para estudiar en Malvern College, una universidad pública -en el sentido británico del término- ubicada en la ciudad inglesa de Malvern Worcestershire. En noviembre de aquel mismo año, se alistó a un curso de entrenamiento del ejército en el Centro de Entrenamiento Básico en Arlon en Bélgica.

En el verano de 2011, concluyó sus estudios en la Escuela Náutica de Brujas para lograr ser un oficial de la Armada de su país. Como en la mayoría de casas reales europeas, la educación militar en muy importante en la formación de sus miembros. En el año 2013, Joaquín se matriculó en Económicas y Finanzas en la Universidad Bocconi de Milán, ciudad en la que conoció a su actual pareja, Victoria, la andaluza que se licenció en Derecho pero terminó enfocando su vida al diseño de moda.

Un escándalo real y sanitario

El príncipe Joaquín de Bélgica en una imagen de archivo del año 2014. EFE

Ha sido durante este pasado fin de semana cuando se ha conocido que el príncipe Joaquín de Bélgica ha dado positivo en Covid-19 tras reunirse con su pareja en una fiesta organizada por la familia de ella en honor a la ilustre llegada del príncipe de los belgas a la ciudad andaluza. En la reunión se saltaron todas las normas legales establecidas en la fase 2 de la desescalada, que permiten reuniones de un máximo de 15 personas.

Tampoco en la fase 3 están permitidas fiestas de más de 20 personas y en cualquiera de los casos habría que mantener siempre una distancia social de seguridad de entre un metro y medio y dos metros entre personas. Este gran evento privado que ha salido a la luz por el positivo del príncipe en la pandemia que ha atizado al mundo ha sido calificado por la Delegación de Gobierno en Córdoba como un acto "totalmente irresponsable" y por ello han solicitado la máxima contundencia sancionadora.

Joaquín de Bélgica voló de Bruselas a Madrid el pasado 24 de mayo y a continuación se desplazó en AVE hasta Córdoba ese mismo día. El 26 de mayo, dos días después, tuvo lugar este magno evento en el que se ignoró por completo la cuarentena vigente para ciudadanos que llegan a España desde el extranjero y que les obliga a permanecer 14 días aislados, según recoge el BOE del día 11 de mayo -la norma entró en funcionamiento desde el viernes 15 de mayo-.

Tan solo un día después de celebrarse la fiesta, Joaquín de Bélgica empezó a sentir los síntomas propios de la infección por coronavirus: fiebre, tos y problemas al respirar. Se realizó un test PCR y dio positivo. Las autoridades sanitarias pertinentes han logrado localizar y confinar a todos los asistentes a la fiesta, que en estos días están siendo testados para lograr averiguar la extensión del brote que en el peor de los casos podría devolver a la provincia entera de Córdoba a una fase anterior de la desescalada.

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela (60), puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional, que inició una investigación para determinar las posibles irregularidades que se hubieran podido cometer y prepara un expediente sancionador que podría ascender a 10.000 euros.

Sus disculpas

El príncipe Joaquín de Bélgica. EFE

Este domingo, Joaquín de los belgas reconoció "no haber respetado todas las medidas de cuarentena" durante su viaje a España y por ello ha pedido "disculpas" a través de un escrito que su portavoz español, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova, ha hecho llegar a la agencia Efe. En el documento rubricado por el propio príncipe afirma sentirse arrepentido "profundamente de sus actos" y asegura que acepta "sus consecuencias". "Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje", escribe el príncipe en la nota para continuar diciendo que "en estos momentos difíciles" su intención no era "ofender ni faltar al respeto a nadie".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (50), también ha abordado este asunto y ha criticado con firmeza la acción del príncipe belga. Lo ha calificado de "enorme irresponsabilidad" y ha señalado que "ese tipo de comportamientos no se pueden volver a repetir", pues se ponen en peligro a ellos mismos, a sus familiares y al "conjunto de la sociedad".

