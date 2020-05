Así ha sido la segunda salida de la reina Letizia durante la pandemia

¡Qué ganas de volver! Llevamos muchos días encerrados y, como nosotros, también la reina Letizia (47 años), aunque cada uno en su casita o palacio. Sin agenda ni actos por culpa de la crisis del coronavirus, hemos echado mucho de menos las apariciones de Letizia para poder comentarlas.

Han sido ocho semanas desde el inicio del confinamiento y en estos dos meses solo

hemos visto a Letizia en dos ocasiones. La primera vez que salió del reciento de El

Pardo fue hace quince días cuando visitó con Felipe VI (52) la sede del 112 en Madrid; y la segunda este jueves, que ha realizado, también acompañando a su marido, una visita al Centro de Control del Sistema Eléctrico de Red Eléctrica en la capital española.

Letizia hablando con los directivos de la Red Eléctrica de España. Gtres

Aunque en la primera ocasión no quisimos comentar el look de la Reina, no era el momento, parece que ahora la presión del confinamiento nos deja un poco más de libertad para poder contaros, siempre desde el respeto, el outfit elegido por Letizia para su acto de este pasado jueves.

Lo primero es que la experiodista ha seguido las medidas básicas de protección recomendadas. Perfectamente protegida con mascarilla y guantes, ha conocido con el Rey a los directivos y trabajadores de esta empresa eléctrica. La Reina ha apostado por un atuendo de trabajo, que viste desde el inicio de la crisis, serio y elegante que no llama mucho la atención. Así ha sido en todas las fotos que ha difundido la Casa del Rey sobre el teletrabajo que ha realizado desde su despacho: un estilismo sobrio, muy bien pensado para el momento y para una visita como la que han realizado.

Los tacones de la firma Magrit que luce la Reina. Gtres

Letizia ha sacado de su armario una chaqueta de tweed que tiene desde hace varias temporadas, tejido que le encanta y que usa en las ocasiones en las que necesita un toque de seriedad. Se trata de un modelo de la firma alemana Hugo Boss. De la misma marca eran los pantalones azul marinos que ha llevado a juego, rectos y sencillos. De lo que no se ha bajado la Reina es de los tacones, los de hoy firmados por la marca española Magrit y de doce centímetros de alto en piel en tono azul navy a juego con el resto del conjunto.

Letizia luce un pelo más largo de lo normal. Gtres

Con la nueva salida de la Reina hemos comprobado que se está dejando crecer el pelo, que lo lleva más largo de lo habitual y que en este acto ha decidido dejárselo suelto. Además, mantiene el tono oscuro, un poco más de lo que nos tiene acostumbrados, aunque puede que, como todas, eche de menos a su peluquera.

Los Reyes salen de Palacio para visitar la REE

