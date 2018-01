Felipe VI: cocinica, gintonics, bailón... 50 secretos de 50 años

Para conocer al rey hay que preguntar a las personas que tiene alrededor, y todo ellos, hablan, sin excepción de sus cualidades humanas y académicas. Felipe VI (50 años) no se parece en nada a su padre, ni en su carácter, ni en su modo de reinar, ni en sus aficiones o gustos, pero a ambos les une algo mucho más importante que todo eso: su vocación de servicio hacia España. A sus cincuenta años, el monarca es el resultado de muchas vivencias y anécdotas que nos ayudan a conocer al hombre que hay detrás de la jefatura del Estado.

1. Precioso: El Rey nació el 30 de enero de 1968 en la Clínica Loreto de Madrid, hospital que ha desaparecido. Mientras el pequeño descansaba en la habitación número 604 con su madre, una enfermera difundió la noticia por los pasillos del centro: "¡Es precioso! Rubio y con los ojos azules". Y pronto se hizo noticia.

2. Nombre: El príncipe Felipe a punto estuvo de llamarse Fernando, pues los Reyes no sabían por cuál de los dos nombres decantarse. Fue el propio Franco quien, ante la duda, le espetó al rey: "¡Fernando no! Queda todavía demasiado cerca Fernando VII. Me gusta más Felipe"

3. Primer acto: Don Felipe asistió a su primer acto oficial con tres años: apadrinó en Barajas la puesta en servicios de dos hidroaviones Canadair CL-125 que habías sido comprados por el Gobierno para luchar contra los incendios forestales.

4. Telescopio: La madre de la reina Sofía (79 años), la reina Federica, fue quien le fomentó la afición que el rey empezaba a mostrar por la astronomía. Fue la que le organizó una visita al observatorio de Madrid y la que con 11 años le regaló su primer telescopio. Esto le dio algún problema en el colegio, ya que se quedaba hasta altas horas de la madrugada viendo las estrellas y le costaba mucho madrugar a la mañana siguiente para ir al cole.

5. La siesta: De su primer día en el colegio, el 'Santa María de los Rosales', la secretaría de doña Sofía, Laura Hurtado de Mendoza, contaba siempre la misma anécdota, recogida en el libro del periodista José Apezarena. Cuando la secretaria le preguntó al infante cuál era la clase que más le había gustado, el niño respondió: "La siesta… bueno, y la del recreo también".

6. Aviones: Cuando empezó el colegio, tuvo que rellenar una ficha con los nombres y profesiones de sus padres. Escribió 'aviones' como ocupación de don Juan Carlos porque 'viajaba mucho'.

7. Canicas: Durante su niñez, don Juan Carlos (80 años) dejaba entrar a su hijo en su despacho cuando quería. En 1972, estando reunido con el ministro Laureano López Rodó, éste contaba que don Felipe interrumpió en la sala, se echó en brazos de su padre y con voz triste le dijo: "¡Se me han perdido todas las canicas!".

8. Los perros: A Felipe VI le encantan los perros. Creció en una familia habituada a tener perros. A su primer perro, Winky, que murió al parecer ahogado en una charca, le sustituyó Baloo, un regalo personal de los Reyes de Bélgica. Desde entonces, Felipe VI, siempre disfrutó de la compañía de un perro a su lado hasta que contrajo matrimonio con Letizia (45 años), poco partidaria de la presencia de un animal en casa.

9. Discurso: Con solo 13 años pronunció su primer discurso público, el 3 de octubre de 1981 en el Teatro Campoamor , en Oviedo, con motivo del acto inaugural de los premios Príncipe de Asturias. Vestido con traje oscuro y corbata azul con motas blancas, leyó los cinco folios escritos de su puño y letra.

10. Comunión: El 30 de mayo de 1975 Felipe recibió la Primera Comunión. En una ceremonia sencilla y familiar, celebrada en la ermita de Zarzuela, fueron invitados los profesores del colegio del rey, todo el personal de palacio: doncellas, cocineros, conserjes, jardineros… y hasta los obreros que trabajaban en la obra de ampliación del recinto, que ese día terminaron su jornada laboral a las 12 para poder asistir a la ceremonia.

11. Mensaje: Su primer mensaje de Navidad no tuvo lugar en 2014, fue en 1975, cuando su padre, el rey Juan Carlos, quiso felicitar a todos los españoles las fiestas con un discurso con toda su familia presente.

12. India: Amante de La India. Su primer viaje al país asiático tuvo lugar en 1976 cuando emprendió un viaje privado a Madrás, con su madre y sus hermanas para visitar a su abuela Federica y a su tía Irene de Grecia. Aquella experiencia impresionó muchísimo al Rey, que ha viajado hasta La India en muchas más ocasiones que las que los españoles conocen. Una de esas visitas fue la que realizó con Eva Sannum (42 años) y un grupo de amigos, imágenes con las que se dio a conocer el noviazgo del heredero con la modelo sueca.

13. Comida: En 1977 el príncipe, porque así lo quería su madre, doña Sofía, iba a comer a casa todos los días. (Hay muy poca distancia entre el Palacio de la Zarzuela y el Colegio Nuestra Señora de los Rosales es muy poca). Pasada una temporada el propio don Felipe le dijo a la Reina: "Quiero comer en el colegio porque la comida era más rica que en casa".

14. Vela: El 6 de julio de 1977 hizo su primer curso de vela en la escuela de Calanova, Mallorca. Durante las clases, el niño bautizó a su pequeño velero con el nombre de Fortunita, inspirado en el yate con el que navegaba su padre durante las vacaciones.

El rey Felipe en las regatas en 2017. Gtres

15. Católico: El rey es un hombre religioso. El 15 de enero de 1978 recibió la confirmación en la ermita del Palacio de la Zarzuela. Con motivo de su 40 cumpleaños, en una entrevista realizada a la agencia EFE comentó: "Soy católico practicante. Recibí el sacramento de la Confirmación y lo recibí con mi conformidad. Soy creyente y cumplo los deberes religiosos lo mejor que sé y puedo. Pero insisto en que es necesario respetar a los que tienen otra fe y a los que no tienen ninguna".

16. Cocina: Al monarca le gusta cocinar, afición que le viene desde que sus padres, los Reyes, lo enviaban a los campamentos de verano. El primero fue en 1979, en el Monasterio de Lluch, en Mallorca. "En los campamentos de verano se acostumbra uno a todo, incluso sé guisar. Me sale muy bien la tortilla de patatas", comentó tras pasar su primer año en uno de estos centros.

17. Preparación: Al cumplir 15 años, el entonces príncipe de Asturias concedió a ABC y a Diario 16 una entrevista natural y espontánea. Los periodistas le preguntaron si 'no le resultaba raro prepararse para ser rey'. A lo que dijo: "Si lo coges bien desde pequeño, te vas acostumbrando".

18. Jugador: El primer viaje oficial de don Felipe fue el 1 de junio de 1983. El destino fue Cartagena de Indias, Colombia, que celebraba el 450 aniversario de su fundación. Durante el vuelo a Cartagena "el príncipe, su ayudante y yo vinimos jugando a las siete y media", relató Luis Yáñez, que era presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana. "Y parecía que a don Felipe le ponían las cartas, como a Fernando VII, porque nos ganó las tres partidas".

19. Felipes: En ese viaje también ocurrió una anécdota que relata en su libro Felipe VI, José Antonio Alcina, el ayudante de campo del rey que acompañó a Felipe en ese viaje oficial. En Cartagena le esperaba el presidente del Gobierno Felipe González (75). Tras asistir a una parada militar, el público empezó a corear: "Felipe, Felipe, Felipe". Y El Príncipe preguntó a González: "¿A qué Felipe se referirán, presidente? ¿saluda usted o saludo yo?". "Yo creo, -respondió González- que por las edades de las personas que parecen chillar, la cosa va dirigida a Vuestra Alteza. Así que salude sin miedo." Pero el príncipe insistió, "creo que debemos saludar los dos" y así lo hicieron.

20. "El largo": No se ha librado de los apodos. Cuando estaba en el internado en Canadá le llamaban Flip. En la academia militar 'el rubio más largo' y sus amigos de promoción le siguen llamado con cariño, 'SAR' (su Alteza Real).

21. Crema: En 1984 participó en su primera Copa del Rey de Vela, que disputaba su tercera edición en la bahía de Palma de Mallorca. "Hijo, ponte crema y ten mucho cuidado", le dijo su madre, la Reina, antes de embarcar.

22. Canadá: El príncipe se marchó a estudiar COU a Canadá con una pierna escayolada, porque unos días antes se había hecho un esguince muy grave al saltar unas escaleras del Palacio de Marivent.

23. Gintonic: Le encanta la leche con Cola Cao. Le gusta más la cerveza que el vino y su bebida favorita, siempre con moderación, es el Gin Tonic.

24. Bandera: EL 11 de octubre de 1985 el príncipe prestó juramento a la bandera en el mismo patio dónde lo había hecho su padre treinta años antes, en la Academia General de Zaragoza, ante la misma bandera, que había sido bordada por su tatarabuela la Reina María Cristina.

25. Seat Ibiza: El 30 de enero de 1986 don Felipe juró la Constitución como heredero al trono, ya que celebraba la mayoría de edad. Como regalo de cumpleaños sus padres le entregaron su primer coche, un Seat Ibiza color dorado metalizado que aún hoy se conserva en el museo de la factoría en Barcelona.

26. Guinnes: Cuando era príncipe estaba con 1,97 metros, en el libro Guinnes por ser el heredero más alto del mundo.

27. Derecho: Cuando se matriculo en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, dos jóvenes guardias civiles miembros del equipo de seguridad de la Zarzuela se matricularon a la vez que el heredero sin que este conociera su identidad, aunque acabó descubriéndola. Los agentes estudiaron tanto como sus compañeros y terminaron licenciándose.

28. Camisas: Las camisas del rey las diseña tanto la histórica Camisería Burgos, la misma que le hizo el traje de la Primera Comunión, como la firma Mirto, que trabaja desde hace décadas con la Casa Real.

El entonces príncipe luciendo reloj. Gtres

29. Relojes: Los relojes son su complemento favorito. De hecho, cuenta con una extensa colección tanto de deportivos como de gama alta. Entre estos, un Cartier, un Royal Oak de Audemars piguet o el Brietling que lució en su boda y que ronda los 17.000 euros.

30. Libros: Hasta la actualidad se han dedicado más de una veintena de libros sobre don Felipe. Ismael Fuente, Jaime Peñafiel, José Apezarena o el crítico Javier Castro-Villacañas son algunos de sus autores.

31. Apodo: "Napoleón" es como llaman a don Felipe sus hermanas, las infantas Cristina (52 años) (en la actualidad le llama poco) y Elena (54 años).

32. Abanderado: Cuando le ofrecieron ser el abanderado del equipo olímpico español en Barcelona 92, Felipe rechazó la oferta, ya que no quería quitarle ese privilegio a un deportista español que lo mereciera más.

33. Georgetown: De su master en la Universidad Georgetown, Felipe VI recuerda con cariño la posibilidad de "mantener de alguna manera la vida privada y poder tener la posibilidad de salir a la calle y pasar desapercibido", comenta sobre aquel curso.

34.Cataluña: Su primera visita a Cataluña tuvo lugar el 20 de abril de 1990, dónde intervino en el parlament pronunciando un discurso en catalán y castellano. "No podía representar lo que represento, sin haberme propuesto hablar catalán", dijo, a lo que añadió "Caminaré por esta tierra, sabiendo que lo hago por mi tierra".

35. Cicatriz: A pesar de que han pasado veinte dos años, don Felipe continúa luciendo una cicatriz encima del labio superior. Es el resultado de un accidente de esquí que sufrió en la estación de Baqueira Beret, en las navidades de 1994.

36. Políglota: Habla seis idiomas distintos: alemán, inglés, francés, euskera, catalán y, claro, español.

37. Sordo: El día de la petición de mano de su hermana, la Infanta Cristina, el 3 de mayo de 1997, una periodista le preguntó: "¿Se siente aludido?" El Príncipe sonrió, se llevó la mano a la oreja y respondió: "No he oído nada. Estoy sordo hoy".

38. Fauna: El 12 de agosto de 1998 don Felipe cumplió uno de sus sueños, visitar las islas Galápagos. Tras inaugurar un centro de interpretación financiado por Cooperación Española, el príncipe se quedó 24 horas visitándolas en privado. Felipe navegó por las islas, se bañó en sus aguas y disfrutó de su fauna.

39. Música: Amante de la música clásica y del pop. Aunque le hemos podido ver en recitales de todo tipo, el caso es que al príncipe de Asturias le apasionan los compositores clásicos, en especial Bach. También le gusta la música pop: Pink Floyd, Van Morrison, Springsteen y Alejandro Sanz son algunos de los grupos y solistas que escucha.

40. Almodóvar: Felipe VI acudió en el año 2000 a la gala de la 14 edición de los Premios Goya, una velada que coincidió con el 32 cumpleaños del por aquel entonces príncipe de Asturias y en la que el director Pedro Almodóvar (68 años) le cantó 'Cumpleaños feliz', tras recoger el premio a la Mejor dirección por 'Todo sobre mi madre'

41. Novias: Antes que Letizia, el príncipe ha tenido cuatro novias "oficiales": Victoria Carvajal y Hoyos fue una de las primeras y, curiosamente, la hija de los marqueses de Isasi, estaba empezando estudios de Periodismo. La profesión elegida por la joven no gustaba mucho dentro de Palacio. Isabel Sartorius (52 años), Gigi Howard (45 años) y Eva Sannum son las otras tres mujeres que estuvieron más cerca de convertirse en futuras reinas de España.

42. Eva: Fue el propio Felipe el que anunció a los periodistas su ruptura con Eva Sannum. "Eva y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestra relación". Con estas palabras el príncipe anuncio a los periodistas habituales de la Zarzuela la ruptura de su noviazgo con la joven noruega el 14 de diciembre de 2001.

Eva Sannum y el príncipe Felipe en la boda de Haakon de Noruega y Mette Marit. Gtres

43. Letizia: El 17 de octubre de 2002 el príncipe acudió a cenar a casa del periodista Pedro Erquicia, donde conoció a Letizia Ortiz. Esta historia es por todos conocida, pero puede que lo que no se sepa es que la periodista no estaba invitada a aquella cena, si no que fue en sustitución de la esposa de otro invitado que se había sentido indispuesta y no había podido asistir.

44. Inglés: En su casa se habla en inglés. Felipe VI tiene un nivel de inglés nativo e intenta que sus hijas pequeñas aprendan esta lengua desde temprana edad, Felipe sigue así el ejemplo de su madre, la Reina Doña Sofía, que desde que él era pequeño hablaba con sus hijos en inglés.

45. Leonor: Su primera hija, Leonor (12 años), nació el 31 de octubre de 2005. Cuatro horas después del nacimiento, el entonces príncipe compareció ante la prensa: "En un primer momento no me fijé si era niño o niña", explicó, porque al tratarse de una cesárea estaba 'muy pendientes' de cómo estaba la madre. "Cuando ya habían retirado al bebé, dije: pero bueno ¿qué ha sido? Y ya me lo confirmaron", contaba el orgulloso padre entre risas.

46. Abdicación: El 1 de junio de 2014 el príncipe se encontraba en El Salvador donde asistía a la toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén. Esta vez, Felipe no se quedó al almuerzo habitual tras las ceremonias de toma de posesión y se excusó con unas enigmáticas palabras "Tenemos que irnos, mañana entenderá por qué". Y es que al día siguiente, su padre, el Rey don Juan Carlos anunció su deseo de abdicar.

47. Proclamación: El día de su proclamación, el 14 de junio de 2014, los Reyes batieron un récord al hacer una recepción con más de 2.500 invitados a los que saludaron una a uno. De hecho, en mitad de la línea de saludos tuvieron que hacer un pequeño descanso.

48. Besos: Durante el posado de verano en Marivent el pasado mes de agosto, viendo la cantidad de periodistas acreditados, cuando fueron a saludarlos Felipe les dijo: "Hoy nos ahorramos los besos que sois muchos".

49. Bailón: Le encanta bailar salsa y ha enseñado a Letizia a desenvolverse en este ritmo latino.

50. Competitivo: Es muy competitivo en los deportes, especialmente en la vela, y no es infrecuente que discuta y se pique con su padre, acusándose unos a otros de haberse "marcado" o copiado las maniobras durante las regatas.