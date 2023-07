Lola Herrera sopla 88 velas y desvela los detalles de su retirada: "No me gustan las despedidas, me iré sin hacer ruido"

Tal día como hoy hace 88 años Valladolid vio nacer a uno de los mayores iconos de España, referente y leyenda de la interpretación. Una mujer fuerte, alegre, valiente, ejemplo de todo y con una vitalidad envidiable que, pese a su avanzada edad, es mirarla y sentir que todavía está en la flor de la vida y en uno de sus momentos más álgidos.

La actriz Lola Herrera en el Teatre Goya de Barcelona

La flamante y queridísima actriz Lola Herrera hoy está de celebración. Este viernes la vallisoletana cumple 88 primaveras en un momento de su vida en el que, para sorpresa y gusto de muchos, sigue llenando los teatros y deleitando un público tan fiel como entregado con sus características y distintivas dotes interpretativas.

Actualmente, Herrera está inmersa en 'Adictos', una obra de teatro coescrita por su hijo Daniel, que la mantendrá encima de las tablas hasta 2024 y que compagina con su faceta más familiar como madre de dos hijos - Natalia y Daniel -, los cuales han querido seguir sus pasos en el mundo de la interpretación con la pequeña diferencia de que mientras Natalia lo hace delante de las cámaras, él lo hace detrás.

Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich en la presentación de 'Adictos' en Valladolid Miriam Chacón ICAL

Ahora bien, ¿cómo piensa celebrar la actriz vallisoletana esta nueva vuelta al sol?, ¿cómo la afronta?, ¿en qué momento de su vida le ha pillado?

Estas son algunas de las cuestiones que Lola Herrera ha aclarado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, de tal modo que, además de afirmar con rotundidad que va a festejar su cumpleaños "en la intimidad total", ha confesado que da la bienvenida a los 88 "de una manera natural", ya que ella es de las que piensan que "si estás viva, cumplir años es una consecuencia lógica".

Herrera asegura ser consciente de haber entrado ya "en la recta final del camino", pero ni siquiera eso ha mermado sus ganas de querer "celebrar y disfrutar de este último tramo". Ella considera que "la vida es hermosa a cualquier edad" y que "si estás en condiciones de disfrutarla hay que aprovechar cada momento". Como ella lo está, esto es, precisamente, lo que hace cada día, disfrutar el momento: "Me interesan muchas cosas, mi cabeza está muy viva", ha añadido.

Lola Herrera durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de Valladolid Leticia Pérez ICAL

Una vez más, Lola ha vuelto a pronunciarse acerca de su retirada, una cuestión que ha generado mucho debate en los últimos meses, pero que, al parecer, la actriz ni siquiera se ha llegado a plantear, al menos de momento.

Y es que, aunque ahora todo apunta a que no sabe ni cuándo ni dónde va a acontecer, si algo tiene claro es cómo va a ser: "No me gustan las despedidas, así que me iré sin hacer ruido, silenciosamente y como llegue", ha zanjado la actriz.

