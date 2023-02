Lola Herrera resuelve el enigma del fin de su carrera como actriz: "No me voy a retirar nunca"

A sus 87 años, Lola Herrera está totalmente dispuesta a seguir trabajando y, por tanto, desarrollando su brillante carrera teatral, la cual comenzó hace más de seis décadas. La actriz vallisoletana, sinónimo de mujer fuerte, positiva y empoderada, de madre coraje, y de icono, leyenda y referente del séptimo arte, no piensa en retirada, ni mucho menos. Todavía tiene mucho carrete, historias que contar y, sobre todo, ganas de seguir enamorando a un público que día a día le muestra todo su apoyo y cariño. Por ello, Herrera no piensa bajarse de las tablas hasta que solo su cuerpo le diga basta, pero eso sí, una vez llegado el momento, lo hará de la forma más discreta posible.

Así lo ha confirmado la propia actriz en una sincera entrevista a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León: "Yo no me voy a retirar nunca. Yo estaré hasta cuando pueda, pero eso de pensar, meditar una retirada y anunciarla, no lo voy a hacer nunca. El día que me vaya, lo haré discretamente. Yo estaré trabajando mientras tenga las capacidades para poder hacer mi trabajo bien, y cuando no las tenga, dejaré de hacerlo".

Lola todavía se siente en plenas facultades para seguir dando vida a personajes tan maravillosos como el que interpreta en 'Adictos', la obra de teatro con la que acaba de pasar por Valladolid, su tierra natal. Sin embargo, ella es perfectamente consicente de que ya ha llegado a una edad en la que "no tiene ningún sentido" adentrarse en proyectos a largo plazo: "Con 87 años, planes de futuro puedes hacer pocos, los tienes que hacer sobre la marcha. Yo voy haciendo las cosas y ya está. Con esta obra nos queda hasta 2024. No sé lo que puede pasar por el camino, pero, de momento, no se me ocurre pensar en nada más", ha explicado.

Además, ha aprovechado la ocasión para dejar claro que, aunque sabe que la televisión le ha abierto muchas puertas y le ha dado a conocer todavía más, donde realmente se siente cómoda y a gusto es en el teatro: "A mí lo que me interesa de esta profesión es el directo, y por eso el teatro me fascina", ha admitido.

En cuanto a la obra, la vallisoletana ha destacado la connotación tan especial que arrastra desde sus orígenes, pues está coestrita por su hijo Daniel. Según la actriz, él "solo había escrito para televisión y cortos", de ahí que este proyecto sea tan especial y signifique tanto para ella, pues, además, el texto aborda un tema que a ella, personalmente, le preocupa y le interesa "muchísimo".

De Daniel destaca su talento, su discrección y su grandes dotes artísticas y creativas: "Hace cosas muy interesantes. Él realmente lo que es es un fotógrafo con unas exposiciones maravillosas. Es un todo terreno, hace muchísimas cosas, pero es el gran desconocido porque de los dos hijos que tengo, a la que se conoce realmente es a Natalia", ha confesado Lola.

Aunque pueda parecer impensable, lo cierto es que a Herrera todavía la quedan muchos sueños por cumplir. Para ella, "la vida es insuficiente para cumplir todos tus sueños y para ser todo lo que se te ocurre que te gustaría ser".

Pese a ello, ella se siente absolutamente llena y agradecida, pues, al fin y al cabo, ha hecho muchísimas cosas y ha tenido "una vida bastante rica" en el sentido de haber podido dedicarse a lo que realmente le apasionaba. "Es un trabajo tan gratificante, que más que un trabajo es un regalo. No todo el mundo puede vivir de lo que le gusta, entonces yo soy una privilegiada en ese sentido y agradezco muchísimo a la vida que me haya dado esa posibilidad y que me la siga dando, de estar donde yo quiero estar y de que mi vejez tenga la gratificación de estar haciendo un trabajo que me gusta y que puedo compartir con tanta gente".

Aun así, si piensa en un sueño concreto que no ha podido cumplir y que le ha dejado una pequeña espinita de la que probablemente nunca consiga desprenderse, lo primero que se la viene a la cabeza son dos palabras: "patinaje artístico", una disciplina que siempre le ha fascinado: “El patinaje artístico es algo que me ha llamado la atención siempre, pero mantener sobre los patines siempre ha sido una cosa imposible para mí. Cuando hay competiciones internacionales o los juegos, siempre lo veo porque me parece una cosa tan estética, tan bonita y tan sumamente difícil…", ha confesado.

Nunca es tarde si la dicha es buena, pero Lola considera que, aunque hubiese querido, nunca hubiese podido subirse al tren de los patines, pues nunca se le dio del todo bien: "Ya no son horas. Además, hay muchas cosas imposibles que acaricias la idea, pero sabes que no. Patinar sobre hielo es una cosa que no podría haber hecho en mi vida porque no tenía las capacidades para ello y no estaba en el sitio adecuado para ello", ha asegurado.

Hay quien pueda pensar que Lola Herrera tiene un secreto para que, a su edad, siga luciendo tan espectacular como de costumbre. Sin embargo, según ella, la clave está en vivir la vida de una manera normal intentando cuidarse, "aunque no de una manera especial".

"No soy una persona que haga estragos con mi vida. Además, soy una persona con buena salud en general, tengo buenos genes, me alimento bien y no hago casi nada para maltratarme. También me gratifico todo lo que puedo, veo casi siempre el vaso lleno, y si no lo veo lleno, digo: 'no lo veo ahora mismo, pero lo voy a ver dentro de unos días', o sea que soy bastante positiva y, sobre todo, hago lo posible para caminar con la esperanza de que los tropiezos que haya en la vida se recoloquen otra vez. No me detengo ante la adversidad, me detengo el ratito justo de reponerme, nada más". Sin duda, una filosofía que prueba que, efectivamente, con una buena actitud, todo o casi todo se puede conseguir.

Actualmente, Lola lleva una vida enfocada, casi en su totalidad, al trabajo. Apenas tiene tiempo libre, y cuando lo tiene, aprovecha para estar "parada" y descansar desde su casa de Madrid. Este es principal motivo por el que apenas visita Valladolid, a excepción de las veces que sus obras de teatro la traen hasta su querida y admirada ciudad natal: "No visito Valladolid a menudo porque no viajo casi nada desde hace años, más que para trabajar, entonces es muy dificil que me mueva a algún sitio si no es por una razón vinculada con el trabajo", ha explicado.

En la ciudad del Pisuerga, además de sus hermanos, están sus raíces, y es por ello por lo que guarda un bonito recuerdo de esta: "Valladolid es la ciudad donde pasé hasta los 19 años. Allí está prácticamente toda la familia que tengo, menos mis hijos y algún sobrino, y el arranque de mi vida, entonces para mí es algo muy especial".

Además, en ella ha vivido algunos de los momentos más especiales de su vida, como cuando en febrero de 2022 fue condecorada con la Medalla de Oro de la ciudad. No obstante, cabe destacar que la actriz vio peligrar el hecho de que le fuese concedido este reconocimiento después de que Vox votase en contra de que la Medalla se la entregaran a alguien que había manifestado públicamente que no entendía como podía haber mujeres que votaran a este partido.

Hoy, cuando ya ha pasado más de un año de aquello, Lola se sigue reafirmando en sus palabras, asegurando, sin ningún tipo de pudor, que sigue pensado exactamente lo mismo: "Lo que dije lo sigo pensando y es un comentario como muchos que se hacen. Si se molestan, lo siento muchísimo, pero estamos en una democracia y se puede hablar. Mi intención no es ofender a nadie, simplemente es que yo me lo pregunto y no me lo explico, no me explico que alguien esté en una corriente que vaya en contra de sus propios derechos. Me alegro de haber pensado en voz alta porque yo no he nacido para callarme", ha dicho al respecto. Aun así, ella prefiere no volver hablar de este tema, pues, a su juicio, esto implica "dar publicidad a un grupo que no se lo merece".

