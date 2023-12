La Junta rechaza que sus Presupuestos tengan una partida para defender España y financiar manifestaciones

Los presupuestos de la Región de Murcia, gobierno como en Castilla y León en coalición entre PP y Vox, han anunciado en una partida de 100.000 euros bajo el epígrafe de ‘defender España’. Un dinero que se destina a financiar manifestaciones y convocatorias contra el Gobierno de Pedro Sánchez para defender los principios de igualdad o solidaridad. Pues bien, La Junta de Castilla y León ha rechazado que en sus próximos presupuestos, que se encentran en plena negociación, haya una partida similar. Eso sí, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, fiel a su estilo, ha evitado desvelar si el vicepresidente Juan García-Gallardo lo había solicitado.

El portavoz ha recordado que la Junta, como institución, no se manifiesta en la calle, aunque respeta las convocatorias y los representantes de la Junta a que han acudido tanto el presidente, vicepresidente y consejeros. Por eso, cuestionado por los medios ha asegurado que “no está previsto financiar ese tipo de actuaciones”. Ahora bien, esto no quiere decir que no sean “exigentes” y que no estén “atentos” para presentar recursos. Y ha recordado la ley de la amnistía o la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña.

No obstante, ha reconocido que este tipo de manifestaciones son “muy útiles”, pero ha recordado que la Junta tiene otros instrumentos jurídicos para enfrentarse a estas situaciones. Como por ejemplo, los Servicios Jurídicos que ya trabajan en el fundamento de un posible recurso contra ley de amnistía para los políticos del procés catalán. “Hay que actuar por los instrumentos del Estado de Derecho que no los tiene la gente de la calle”.

