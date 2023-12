'Movilidad segura en la empresa’: el nuevo sello de Castilla y León para prevenir los accidentes de tráfico en el trabajo

Los datos son duros, pero reales. Los accidentes de tráfico se han convertido en uno de los principales problemas relacionados con la salud, que han experimentado incrementos muy fuertes en tasas de mortalidad en todo el mundo, en España y, por supuesto, en Castilla y León. En lo que va de año en la Comunidad se han producido ya 116, de los cuales 15 han sido laborales (9 in itinere y 6 en mision). En el mundo, un millón de personas al año que pierden la vida en las carreteras.

Ahora bien, no mucha gente conoce que dentro de estos accidentes cobra protagonismo la siniestralidad laboral de tráfico. Es decir, los accidentes de tráfico que se sufren en horario laboral o en la ida y vuelta a casa y que es la segunda causa de mortalidad por accidentes de trabajo durante la jornada. Hay que diferencias dos tipos, ‘in misión’, que son aquellos accidentes de tráfico relacionados con las tareas encomendadas (transporte de mercancías, desplazamientos de trabajo, suministros, mantenimiento, reparto…etc).

Y los ‘In itinere’, que son los ocurridos al ir o al volver una vez terminada la jornada de trabajo (normalmente en vehículos particulares). Este tipo de accidentes se producen mayoritariamente fuera del centro de trabajo y por lo tanto no tienen que ver con condiciones materiales o riesgos de seguridad en los lugares de trabajo. Están influenciados por tres factores: vehículo, vía y factores humanos (conductor).

En Castilla y León se han registrado 687 accidentes de tráfico en jornada de trabajo (in misión) en el periodo enero octubre de 2023 de los que 670 son leves, 11 graves y 6 mortales. Mientras que In “itinere” de tráfico han sido, durante el mismo periodo, 1.439; 1411 leves, 19 graves y 9 mortales.

Por este motivo, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León se está llevando a cabo diferentes actuaciones para mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad derivada de los accidentes de trabajo, tanto in misión” como in itinere, donde destaca la puesta en marcha de un sello de ‘Movilidad segura en la empresa’. Y es que no se puede ser ajena a esta problemática, que está presente en Castilla y León suponiendo especialmente un alto porcentaje de los accidentes de trabajo mortales, tanto dentro de la jornada como in itinere. Haciendo la media de los últimos 10 años, más del 30 % (30,14 % en Castilla y León) de las muertes en accidente laboral tienen como origen los accidentes de tráfico.

Nuevo impulso

Así, se quiere dar un nuevo impulso a las actuaciones en esta materia, mediante intervenciones diversas que faciliten a las empresas de Castilla y León, sea cual sea su tamaño y actividad, herramientas que les permitan buscar soluciones que favorezcan la movilidad de sus trabajadores, tanto en sus desplazamientos in itinere, como en sus desplazamientos en misión al desarrollar su actividad.

De esta forma, se está trabajando en una serie de acciones dirigidas a limitar en lo posible los efectos de esa siniestralidad. “No es una labor fácil ni inmediata. Se trata, sobre todo, de una labor de concienciación y de traslado de la cultura de seguridad vial al ámbito laboral”, apunta Fernando de la Parte, director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León. Pero también se trata de una labor de vigilancia y control y de asesoramiento a empresas, trabajadores, agentes sociales, etc.

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos laborales está llevando a cabo actuaciones tanto a nivel interno como a nivel externo, entre las que se pueden destacar. Por ejemplo, un seguimiento de los datos de accidentes laborales de tráfico, la participación en grupos de trabajo en el ámbito de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La sensibilización de los técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral. La realización de Jornadas Técnicas divulgativas sobre accidentes laborales de tráfico tanto en las Oficinas Territoriales de Trabajo como en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de castilla y León. Publicación de artículos especializados en la Revista digital “Prevención Castilla y León” y la creación, publicación y actualización reciente de la “Guía de Movilidad Segura y Sostenible en la empresa en Castilla y León”, como piedra angular para facilitar a las empresas posibles soluciones que favorezcan la movilidad segura de sus trabajadores.

“Se pretende hacer una apuesta decidida por intentar que los accidentes de tráfico sigan en el entorno laboral una senda de reducción, tanto del número de accidentes como del número de lesionados y de fallecidos como consecuencia de los mismos. Las empresas, desde sus competencias y su responsabilidad, deben adoptar la misma actitud, en el entendido de que no deben hacerse distinciones entre los riesgos derivados del tráfico y el resto de los posibles riesgos presentes en la empresa y en sus puestos de trabajo. Por tanto se debe gestionar la prevención de estos riesgos exactamente igual que la de los demás, con sus particularidades y especificidades, y con la conciencia clara de que será necesario el traslado de esa cultura en seguridad vial a todos los desplazamientos relacionados con el trabajo”, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Fernando de la Parte.

Protocolo pionero en Comunidades

Por ello, desde la Consejería de Industria Comercio y Empleo está a punto de poner en marcha un pionero proyecto con la firma de un nuevo protocolo de colaboración con la DGT para garantizar este compromiso por la prevención en la seguridad vial, y que va a convertir a Castilla y León Con ello, en ser la primera región de España multiprovincial en tenerlo. La intención es colaborar y cooperar entre ambos, con intercambio de documentación, planificación de congresos y simposios, desarrollar proyectos de investigación y un asesoramiento mutuo.

Y es aquí donde destaca el sello de Movilidad Segura en las Empresas de Castilla y León, una distinción que sirve para fomentar e incentivar el desarrollo e implantación de Planes de Movilidad Segura en las empresas de la Comunidad. “De esta forma se pretende distinguir a aquellas empresas y organizaciones localizadas en Castilla y León que, yendo más allá del simple cumplimiento formal de las normas de seguridad y salud laboral, incluyan en sus objetivos estratégicos favorecer y mejorar el bienestar de sus trabajadores, adoptando las medidas necesarias para incrementar la conciencia de las sociedades Castellana y Leonesa en general, y de las empresas y organizaciones en particular, sobre la importancia de la movilidad segura y la seguridad vial laboral mediante la implantación y desarrollo de Planes de Movilidad Segura”.

“Se trata de un trabajo arduo y que requerirá una continuidad en el tiempo, con un objetivo tan claro como el de reducir los daños y lesiones por accidentes laborales de tráfico, y con ello contribuir directamente a la reducción de la siniestralidad laboral en nuestra Comunidad y a la creación de esa cultura preventiva, de la que tanto se habla, pero que tanto trabajo cuesta crear”, concluye Fernando de la Parte.

