La Consejería de Cultura de Vox justifica el patrocinio de un curso del instituto de la sobrina de Marine Le Pen

La Consejería de Cultura de la Junta, gestionada por Vox, ha justificado este viernes el patrocinio de un curso del instituto de la sobrina de Marine Le Pen. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha pedido explicaciones a la Junta en las Cortes por haber patrocinado con 15.000 euros un curso dedicado a propagar "la xenofobia y el fascismo". Así se ha referido a las jornadas organizadas por el El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), think tank fundado por la sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, el pasado mes de septiembre en Segovia, que ha calificado como "clientelismo" y "maniobra inaceptable" en la Comisión de Cultura y Turismo celebrada en las Cortes.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez Merino, en su respuesta a Igea, ha justificado el patrocinio del curso por parte de la Consejería de Cultura, gestionada por Vox en la Comunidad, asegurando que el objetivo era que los ciudadanos tuvieran "acceso a la cultura y que la Comunidad se convierta en un destino turístico". "El patrocinio de un evento tiene como objetivo dar a conocer el potencial que tenemos como organizadora de eventos, la idea era maximizar el retorno de las inversiones publicitarias", ha añadido Martínez.

El curso, que llevaba como título 'La nación: pasado, presente y futuro' se celebró entre los días 15 y 17 de septiembre en el Hotel San Antonio El Real de la capital segoviana e Igea ha recordado que el curso "fracasó en su intento" de celebrarse previamente en Salamanca. "Pocos días después de anunciarse que se suspendía en Salamanca se anuncia en Segovia, y se anuncia con el logo de la Junta de Castilla y León. Y ese logo aparece sin que exista contrato en esa fecha", ha denunciado el procurador.

Elogios a la División Azul y a Franco

El representante de Ciudadanos en las Cortes ha preguntado quién decidió que ese curso era "de utilidad" y ha asegurado que se trató de unas jornadas dedicadas a propagar una imagen de la nación "entre la xenofobia, el sectarismo y el puro fascismo". Además, ha detallado que en la firma del contrato, el pasado 11 de septiembre, la persona que representaba al ISSEP era Miguel Menéndez Piñar, al que se ha referido como "un conocido ultraderechista, condenado por agresión y conocido por su exaltación del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. "Ante la situación crítica de la España actual la lealtad nos lleva a defender el 18 de julio", afirmaba en un escrito Menéndez Piñar que es, a su vez, nieto del fundador del partido ultra Fuerza Nueva Blas Piñar.

Además, Igea ha repasado algunas de las afirmaciones que se han vertido en este curso celebrado en Segovia como que "la nación no es algo sobre lo que se razona sino que se siente ardorosamente", que "de ninguna manera Al-Andalus puede entenderse como una parte de España", que "el rasgo fundamental del español es tratar al otro como distinto", que "la División Azul cuando llegaba a Rusia siempre caía bien" y que Franco "hizo resurgir la quintaesencia del espíritu español".

"Esto está cerca de la malversación, ustedes están utilizando el dinero público para promocionar un Instituto que se dedica fundamentalmente a formar el espíritu nacional y a formar a los candidatos y miembros de Vox que se presentan a las elecciones. Están ustedes dedicando el dinero público a favorecer los intereses de un partido político", ha insistido Igea.

La Junta recalca que el contrato es de patrocinio y no tiene competencias de organización

La directora general de Políticas Cultuales ha asegurado que el objetivo de este tipo de patrocinios por parte de la Junta es "que los ciudadanos tengan acceso a la cultura y que la comunidad se convierta en un destino turístico". "Este es un contrato con el ISSEP que realiza un curso de verano, es una fundación de carácter nacional y en este curso se realizan distintas ponencias por distintos expertos pero el contrato de patrocinio no va tanto a la organización del curso como tal sino a que la marca Castilla y León figure en su documentación", ha detallado, señalando que el objetivo es dar a a conocer el potencial de la Comunidad "como organizadora de eventos" para "maximizar el retorno de las inversiones publicitarias".

Además, ha insistido en que el contrato es de naturaleza jurídico-privada y que no es un contrato público. "La Fundación Siglo no tiene competencias para la organización del curso, es un contrato de patrocinio, no tiene funciones de auditoría ni tampoco en el establecimiento de los honorarios de los ponentes de las jornadas", ha afirmado, señalando que se ha recibido la factura a finales del mes de septiembre y que se está "analizando el cumplimiento del contrato" para "proceder al pago de la misma".

Igea: "¿No existe ningún criterio moral en la Junta?"

Igea ha respondido a la directora general y le ha recriminado que siga sin contestar "cómo se explica que es de interés para la Junta patrocinar cursos con semejante contenido". "¿Si organizamos una quema folklórica de cruces del Ku Klux Klan también lo vamos a organizar porque viene gente? ¿No existe ningún criterio moral en la Junta?. Es absolutamente sorprendente", ha afirmado.

Además, ha denunciado que no ha explicado "cómo se han calculado los costes de cosas que ya estaban hechas". "Los tres vídeos de 20, 30 o 40 segundos nos han costado 2.479 euros y la campaña en redes sociales de unos señores que tienen menos visitas que el Instagram de mi hijo nos han costado 2.000", ha señalado. El procurador liberal se ha congratulado de que el curso haya sido "un fracaso" porque si no la gente "hubiera visto las cosas que promociona la marca Castilla y León.

"Es uno de los casos de clientelismo más palmarios que he visto nunca en una administración pública. Es una maniobra inaceptable en un país democrático, es intolerable que se promuevan actitudes xenófobas e imperialistas desde una administración pública", ha zanjado.

La Junta insiste en que no tiene que "valorar" el contenido

Martínez Merino ha insistido en su réplica que existen muchos contratos de patrocinio a lo largo del año "de toda índole" y que es "una fórmula totalmente legal para realizar tareas por parte de la administración". "No se va a patrocinar un evento en el que no se tengan competencias o que no vaya con el objetivo de la administración pero en este caso los ponentes eran de diversos ámbitos", ha señalado.

Además, ha insistido en que el contrato de patrocinio "no tiene porque entrar a valorar ningún contenido del curso" y que el patrocinio se analizará en aras de saber "que contratos de patrocinio obtienen mejor o peor resultado".

