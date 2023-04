UGT denuncia que Mañueco usa la salud mental "como propaganda electoral" y pide formar al profesorado

UGT ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, de usar la salud mental "como propaganda electoral" en Castilla y León. Para el sindicato, la Junta "ha empezado la casa por el tejado" ya que lo primero que se debería haber impulsado es "un plan general con unas guías específicas".

UGT ha recordado que el pasado 28 de marzo el presidente anunció la creación de una Red de detección y alerta con el objetivo de atender a los estudiantes de la Comunidad pero que "no hay documento oficial" que recoja la medida. A juicio del sindicato, se está dotando a los centros de recursos humanos que "no cuentan con funciones" ya que no existe "una instrucción o una simple guía" para que los docentes atiendan esos casos.

La organización sindical ha advertido de que para abordar la salud mental en los centros educativos lo primero que se necesita "es un profesorado formado" que pueda detectar conductas para después "derivarlas al servicio de salud". Según han asegurado, la pasada semana comenzaron a llegar 116 orientadores y 67 profesores de servicios "sin formación ni directrices" en unas adjudicaciones que se han realizado por medio de "correos masivos".

UGT ha considerado que la Junta "ha empezado la casa por el tejado" ya que lo primero que se debería haber impulsado es "un plan general con unas guías específicas" impulsadas por profesionales de la salud mental. Además, han recalcado la necesidad de establecer las bases de un plan de formación para los profesores. Según el sindicato, de la forma que se ha actuado "no se puede generar una verdadera red de salud mental" y ha señalado que el anuncio solo ha servido para "dar titulares" antes de los comicios municipales del próximo 28 de mayo.

