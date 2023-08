El plan de sucesión de explotaciones de Agricultura contará con 10,5 millones para fomentar el relevo generacional

C.T.M. / ICAL

El plan de sucesión de explotaciones de la Consejería de Agricultura, cuya partida para el primer año contará con una inversión total de 5,7 millones de euros, tendrá una cuantía global de 10,5 millones que permitirá a los agricultores que estén jubilados, o a punto de hacerlo, suscribir un convenio a cinco años con una persona joven que se instale o vaya a instalar en la explotación, con el fin de fomentar el relevo generacional en el campo de la Comunidad.

Y es que, de esta manera, se va cediendo progresivamente el manejo de la explotación así como "la sapiencia de toda su vida a nivel laboral", para que, "cuando arranque el joven" como gestor único de la explotación, lo haga en "condiciones mejores", tal y como reveló en 'Los desayunos de Ical' el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Gerardo Dueñas.

Mientras, gracias al convenio, la persona cedente "puede llegar a recibir, en cinco años, una ayuda superior a 80.000 euros" para incentivar esta opción, gracias a la cuantía del programa que se configura como "una de las líneas más potentes que hay que dotar" desde la Consejería y que, ya en su primer año de vida, contará con 5,7 millones de euros, más de la mitad de la cuantía total.

No obstante, el sector primario de Castilla y León "necesita relevo generacional", como apuntó el propio Dueñas, que aunque reconoció que "cada vez el dimensionamiento de las explotaciones es mayor" y que en el futuro "cada vez se va a hacer más superficie con menos personas, la gente que se quede debe estar muy preparada y ser muy profesional".

Bajo esta misma premisa, Dueñas mantuvo su compromiso de lograr que 2.500 explotaciones de la Comunidad estén gestionadas por jóvenes incorporados al campo al finalizar la legislatura, pese a que en el primer año de la misma, el número de personas jóvenes incorporadas ha sido de 609, algo por debajo del 25%.

No obstante, a ello se unen los 1.120 expedientes de primera instalación aprobados en la anterior legislatura y cuyo pago de las ayudas se ha ingresado en este primer año de gobierno PP-Vox. "Había un cierto retraso en el pago de las ayudas pero en 2022 hemos apretado mucho para el cumplimiento de casi el cien por cien de los fondos", relató Dueñas, bajo la perspectiva de que "no se puede permitir no poner el resto de la cofinanciación, y perder fondos, si van a dar financiación europea y estatal".

Por este motivo, el último trimestre del año pasado se dedicó, por parte de la Consejería en este aspecto, a la "ejecución presupuestaria" y, ahora, bajo el nuevo marco de la Pepac (Plan Estratégico de la PAC de España), con incluso "un mayor apoyo económico a esas primeras instalaciones", la inversión para el periodo 2023-2027 se irá a los 100 millones de euros para facilitar la incorporación de jóvenes, con ayudas que pueden llegar a subir hasta los 100.000 euros por titular frente al máximo de 80.000 euros existente hasta ahora.

Además, se espera que la incorporación de las mujeres a través de estos programas también crezca, dado que frente a las 350 que se incorporaron al campo entre los 1.120 expedientes de primera instalación resueltos sobre el anterior programa, de las 609 incorporaciones del primer año de la presente legislatura, "algo más de un tercio fueron mujeres", reveló Dueñas. Algo que, concluyó, "nos alegra".

