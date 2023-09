El Pucela cambia de color en Oviedo: el motivo por el que no jugará con ninguna de sus tres equipaciones

Hasta tres equipaciones tiene el Real Valladolid para jugar, y ninguna le vale. El conjunto pucelano se enfrentará al Real Oviedo el próximo domingo, 24 de septiembre, y no lo hará con su tradicional color violeta que tanto les caracteriza.

Un duelo decisivo que llega con mucha incertidumbre por parte de ambos conjuntos. Los de Pezzolano no pueden hacer otra cosa que volver a la ciudad del Pisuerga con tres puntos. El arranque de temporada no está siendo lo esperado y, si no logran la victoria, puede que el uruguayo no siga dirigiendo el conjunto blanquivioleta. Algo que, por ahora, tampoco parece preocuparle en exceso.

El equipo carbayón no está mucho mejor. A tan solo unos días del choque, destituían a Álvaro Cervera para poner al frente a Luis Carrión. Una novedad que despista a los vallisoletanos al no saber qué van a encontrar y si este cambio les afectará a mejor o peor.

Unido a las grandes tensiones que afloran en ambos conjuntos, se ha sumado una más. El CTA de la RFEF no permitirá al Real Valladolid utilizar ninguna de sus tres equipaciones oficiales puesto que considera que hay una "similitud" de tono y/o color con la primera del Real Oviedo.

Motivo por el cual tendrán que adaptarse al color amarillo de la camiseta y medias, aunque sí podrán llevar su especial violeta en el pantalón. Desde la cuenta oficial han encontrado una solución: "Iremos de amarillo, el color complementario al violeta y así cuando invirtamos las fotos del partido, nuestros jugadores seguirán vistiendo de violeta".

Los aficionados no han tardado en pronunciarse y, en muchos casos, han sido bastante críticos. Algunos lamentan que es "lo ideal para ir al circo", otros no caben en su asombro: "No tiene sentido alguno, no hay lugar a confusión". Y, otros, utilizan esa frase tan tradicional de "ya lo avisamos".

Cierto es que el color amarillo siempre se ha asociado a la mala suerte, pero los de Pezzolano no se lo pueden permitir. Solo les queda confiar en el destino y esperar que, este cambio de equipación, no signifique también un cambio en el banquillo -si es que pierden en el Tartiere-.

