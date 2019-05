Centenario Danone: The Love Behind Food

Danone celebra sus primeros 100 años con una mirada al futuro llena de amor en 'The Love Behind Food' La firma organizó con motivo de su centenario 'The Love Behind Food', un evento que abordó presente y futuro de la alimentación con un punto de vista sostenible y nutricionalmente saludable.

Si hace 100 años le hubiéramos preguntado a un niño cómo imaginaría el mundo en 2019, ¿qué hubiera dicho, cómo pensaría las ciudades, los transportes, las comunicaciones? ¿Y la alimentación? Un siglo da para mucho, pero más este último en el que el desarrollo tecnológico, la investigación y la conciencia global han sido exponenciales y han transformado para siempre las actividades más tradicionales en un modelo en el que confluyen tanto nuestro dinámico estilo de vida como la necesidad de abogar por un sistema más sostenible en todo el proceso productivo. En este contexto, anticipar dónde estaremos dentro de un siglo resulta ciertamente aventurado dado el ritmo de innovación de la industria alimentaria, la tecnología y la concienciación de la gente. Lo que sí está claro, en palabras del CEO de Danone, Emmanuel Faber, es que ese cambio “lo tienen que hacer las personas”. Así que por ellas, para ellas y, sobre todo, con ellas, Danone, una empresa con la que todos hemos convivido, ha decidido celebrar su primer centenario organizando 'The Love Behind Food Summit'. El evento añadió a la alegría del aniversario una comprometida mirada hacia el futuro, hacia el cómo una marca con una trayectoria tan consolidada puede mantenerse como motor del cambio y seguir en la vanguardia de la nutrición humana desde la base, como ha hecho hasta ahora. Asumir un papel protagonista en esta tarea con un horizonte tan a largo plazo supone un esfuerzo enorme incluso para las grandes firmas. Y más si, como le hubiera sucedido a ese niño de 1919, resulte muy complicado adivinar qué pasará entonces. La buena noticia es que no hay que anticiparse tanto. Actualmente, una labor de las empresas es la de identificar las tendencias que reescribirán la industria alimenticia del futuro imaginando, probando, experimentando y, por supuesto, ayudando a mantener la salud de los consumidores. Con 'The Love Behind Food', Danone quería huir de las “celebraciones nostálgicas y de la autocomplacencia, y mirar hacia delante como un punto de inflexión para pensar en el futuro y trasladarlo a las cosas más tangibles”, según Cristina Kenz, Vicepresidenta de Marketing de la División de Lácteos y Productos de Origen Vegetal de Danone Iberia. Y, por supuesto, de crecer tomando como base la experiencia acumulada, como apuntaba Faber: “Tenemos una cultura de crecimiento, de hacer cosas a gran escala, como palancas del cambio y debemos continuar teniendo esta inspiración sobre el legado de los líderes predecesores y compartir su visión pragmática”.