Ana Rosa Quintana vuelve a la política en 'TardeAR' por las protestas contra la amnistía: "Es un auténtico clamor"

Pese a que la política no entraba en los planes iniciales de Ana Rosa Quintana en TardeAR, lo cierto es que la presentadora no ha podido pasar por alto las masivas concentraciones que se han producido este domingo para protestar contra el acuerdo de investidura al que han llegado PSOE y Junts, y en el que se plantea la amnistía para los políticos del procès.

La presentadora arrancó este lunes, fecha en la que se registró la Ley de Amnistía en el Congreso de los Disputados, dedicando el primer bloque al asunto. "Hoy empezamos de una forma especial. Como comprenderán ustedes, con lo que está pasando en nuestro país, tenemos que hablar de esas cosas que pueden cambiar el futuro de muchos españoles", se justificó.

Ana Rosa abordó el asunto a lo largo de los 35 primeros minutos del programa junto a Beatriz Archidona, su copresentadores, Xavier Sardà, Cristina Cifuentes y Alberto Sotillo, que la acompañaban en la mesa. Además, la presentadora entrevistó a Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, y al juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

El infoshow emitió primero imágenes de las manifestaciones del domingo, algo que la periodista calificó como "un auténtico clamor, nunca visto en nuestro país en más de 40 años".

Después, la presentadora realizó un editorial en el que se posicionó en contra de la amnistía, recalcando que antes de la calle, también han expresado su disconformidad "asociaciones de jueces, incluso los progresistas, asociaciones de fiscales, los inspectores de trabajo, los letrados de la Seguridad Social, los inspectores de Hacienda, los autónomos y el mundo empresarial".

"Es una ley que tiene el dudoso honor de poner a más gente de acuerdo que ninguna otra... pero acuerdo en su contra. Eso sí, ayer las calles dijeron alto, claro y de una manera notablemente pacífica, no a la amnistía", dijo para plantear después: "Esto no hay nadie que le pueda quitar importancia. ¿Pedro Sánchez va a escuchar a la calle?".

Ana Rosa quiso remarcar el carácter pacífico de las protestas de este domingo, diferenciándolas de las que se producen en Ferraz, mucho más violentas. "Yo ayer, como periodista, me pasé por la manifestación. Estuve en varios sitios, un poco viendo la gente, las banderas, si eran constitucionales, si no lo eran... Todo funcionaba de maravilla, no hubo ni una rotura de papelera. Además, no oí un grito contra Cataluña, sí contra Puigdemont y contra Sánchez", aseveró.

Ana Rosa entrevistó a Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, este lunes en 'TardeAR'.

"Y luego viene el referéndum, yo no tengo ninguna duda", vaticinó sin contemplaciones Ana Rosa. "Lo más grave es que Sánchez se acaba de presentar a unas elecciones y de esto [la amnistía] no ha dicho nada", comentó. "Va a presidir España y es muy grande, no es sólo el País Vasco y Cataluña, ¿eh?".

Por eso, bajo su criterio, la presentadora insiste en que el dirigente socialista debería escuchar a los manifestantes y a todas las asociaciones de jueces. "Si seguimos interpretando lo que está ocurriendo entre derechas e izquierdas, yo creo que nos estamos equivocando. En esa manifestación había mucha gente del PP, mucha que no era del PP... Había gente de toda clase, condición y edad. Y un 50% de los socialistas no están de acuerdo tampoco", añadió.

El giro de TardeAR hacia la política no se tradujo en buenos datos de audiencia. Según datos de Kantar Media, recogidos por las consultoras de audiencias, el programa de Unicorn firmó un 9,4% de cuota y 797.000 espectadores. Un dato que está lejos del 12,2% y 1.040.000 seguidores que consiguió Y ahora, Sonsoles.

